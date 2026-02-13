복지장관, 중앙응급의료센터·한양대학교병원 응급의료 현장 방문

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부 장관은 13일 ““설 명절 응급의료진료체계가 원활하게 운영될 수 있도록 각별히 노력해달라”고 말했다.

정 장관은 이날 국립중앙의료원 중앙응급의료센터와 한양대학교병원을 방문해 직원들을 격려하며 이같이 말했다.

중앙응급의료센터는 국가 응급의료정책 지원을 위한 전문기관으로, 응급환자 이송체계 운영·관리, 응급의료기관 평가 지원, 응급의료정보통신망 구축·운영 등을 수행하고 있다. 대규모 재난의료 상황 감시 와 대응을 위한 중앙응급의료상황실을 운영하고 있다.

정 장관의 이날 현장 방문은 추석 연휴기간 동안 중증응급환자의 신속한 전원 지원과 재난 상황 감시가 차질 없이 수행되도록 직접 점검하고, 명절 연휴에도 현장을 지키는 직원들을 격려하기 위해 이뤄졌다.

정 장관은 “연휴 기간 국민께서 가장 필요로 하는 것은 ‘지금 문을 연 병원과 약국이 어디인지’를 신속하고 정확하게 아는 것이다”라며 “응급의료포털(E-Gen)이 국민의 손안에서 가장 든든한 이정표가 될 수 있도록, 데이터 최신화와 운영 관리에 빈틈없이 해주시기를 바란다”며 근무자들을 격려했다.

정 장관은 이어 한양대병원을 방문해 응급의료현장 종사자 등과 응급의료 운영 현황과 애로사항을 청취했다.

이 자리에서 정은경 장관은 “한양대병원은 서울동남권의 유일한 상급종합병원이자 권역응급의료센터로 중증응급환자 진료에 크게 기여하고 있다”라며 “설 명절 응급의료진료체계가 원활하게 운영될 수 있도록 각별히 노력해 주실 것을 부탁드린다”고 당부했다.