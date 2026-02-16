제주 두산윈드파워센터 르포 80개 풍력발전기 및 부품 상시 확인 두산에너빌 2005년 풍력발전 사업 진출 부품 국산화율 70%…수주 실적 확대 정부 2035년까지 풍력발전 25GW 확대 목표 신모델 개발 등 풍력 사업 강화 계획

[헤럴드경제(제주)=한영대 기자] 지난달 26일 방문한 두산에너빌리티의 풍력발전기 전국통합 관제센터인 제주도 두산윈드파워센터(이하 WPC). 연면적 496㎡(약 150평) 규모 2층 건물의 1층에 들어서자마자 대형 모니터 3개가 한눈에 들어왔다. 대형 모니터 속에는 두산에너빌리티가 전국에 설치한 약 80개의 풍력발전기 및 부품의 이상 여부가 시시각각 업데이트되고 있었다.

모니터 속에는 발전기 작동 여부뿐만 아니라 출력, 풍속 등 세세한 정보까지 나타났다. 발전기가 작동될 때는 초록색 표시창이, 정비를 받고 있는 설비에는 노란색 표시창이 떴다. WPC를 통해 두산에너빌리티는 24시간 발전기 관리가 가능해졌다. 최인욱 두산에너빌리티 WPC 센터장(수석)은 “현장에 나가기 전에 WPC에서 설비 이상 여부를 미리 파악할 수 있어 작업 시간이 단축됐다”고 설명했다.

WPC가 설립된 건 지난해이다. 국내에 풍력발전기를 공급한 제조사 중 풍력발전기 원격 기술 지원을 위한 통합 컨트롤타워를 우리나라에 마련한 건 두산에너빌리티가 처음이다. 과거에는 발전 단지별로 관제센터를 운영했지만, 업무 효율성을 높이기 위해 WPC 설립을 결정했다.

WPC는 발전기 이상 여부를 확인하는 것을 넘어 사전에 발생할 수 있는 고장을 예측하고, 최적의 발전량을 제시해 주는 시스템을 고도화하고 있다. 이같은 작업은 인공지능(AI) 프로그램인 윈드링크 기반 하에 이뤄지고 있다. 윈드링크는 풍력발전기에 발생하는 각종 데이터를 수집 및 분석한다.

최 센터장은 “AI 데이터 분석 툴과 거대언어모델(LLM)을 조합, 발전기에 문제가 발생했을 때 수행해야 하는 작업 과정을 자동화하는 시스템을 추후에 만들 것”이라고 말했다.

한국 지형에 최적회된 제품 개발

두산에너빌리티가 풍력발전 사업에 첫 발을 딛은 건 20여년 전인 2005년이다. 향후 탄소를 배출하지 않는 재생에너지의 성장 속도가 빨라질 것이라고 예상해 시장에 뛰어들었다.

시장 후발주자였던 두산에너빌리티는 제품 개발에 우선 속도를 냈다. 2010년에는 해상풍력 발전기 3㎿(메가와트) 모델을 개발했다. 이후 5.5㎿, 8㎿ 모델 개발에 연이어 성공하면서 제품 포트폴리오를 넓혔다. 두산에너빌리티 해상풍력 발전기의 특징은 우리나라와 같은 저풍속 지역에 최적화됐다. 저풍속 영역대에서 더 많은 발전량을 만들기 위해 타사 동급 모델 대비 로터(회전부) 직격을 극대화했다.

주목할 만한 수주 실적도 이뤄졌다. 2017년 준공된 국내 최초 해상풍력 사업인 30㎿급 제주 탐라해상풍력, 2020년에 설립된 60㎿급 전북 서남해 해상풍력에 발전기를 공급했다. 지난해 준공된 국내 최대 규모인 100㎿급 제주 한림해상풍력에는 5.56㎿ 발전기를 설치했다. 국내 주요 해상풍력 발전단지에 두산에너빌리티 기기가 공급된 것이다.

풍력 제품 개발이 계속 탄탄대로를 걸은 건 아니다. 사업 초창기에는 국내 기술이 전무해 해외 기술 의존도가 높았다. 높은 기술적 장벽으로 일부 기업들은 풍력 산업 진출을 포기했다. 두산에너빌리티는 어려운 환경 속에서도 기술 내재화, 국내 부품사와의 동반 성장이라는 2가지 목표를 이루기 위해 노력했다. 그 결과 사업 초기 30%에 불과했던 부품 국산화율은 70% 수준까지 올렸다.

두산에너빌리티는 발전기 개발 및 수주에만 집중하지 않았다. 고객이 원하는 서비스를 즉각 제공하기 위해 발전기 유지·보수 역량도 키웠다. WPC 건설이 대표적인 사례이다. 두산에너빌리티 관계자는 “자체 원천 기술을 보유하고 대부분의 부품을 국내에서 조달하고 있는 당사는 국내외 아시아 시장에서 경쟁사 대비 신속하고 정확한 서비스 제공이 가능하다”고 자신했다.

WPC의 역할은 앞으로 더욱 많아질 예정이다. 국내에 설치되는 두산에너빌리티 풍력발전기가 늘어날수록 컨트롤타워의 역량이 중요하기 때문이다. 두산에너빌리티는 지난해 말 야월해상풍력과 전라남도 영광군 낙월면 해상에 8㎿급 해상풍력 발전기 13기를 공급한다고 밝혔다. 공급 계약 규모는 5750억원이다. 두산에너빌리티가 8㎿급 해상풍력 발전기 공급 계약을 체결한 건 이번이 처음이다.

8㎿ 발전기가 설치될 시 전국에 가동 중인 두산에너빌리티 풍력발전기 및 부품이 90여개까지 늘어난다. 최 센터장은 “발전기가 늘어날수록 고객들에게 서비스를 제때 제공하는 게 중요해진 만큼 두산에너빌리티가 선제적으로 WPC와 같은 컨트롤타워를 설치한 것”이라고 강조했다.

풍력 사업부 승격…해외 진출 검토

두산에너빌리티의 풍력 사업 규모는 더욱 커질 전망이다. 정부가 탈탄소 트렌드에 맞춰 재생에너지 확대를 추진하고 있어서다. 정부는 2035년까지 전국에 해상풍력 발전 설비용량을 현재 0.35GW(기가와트)에서 25GW까지 늘리겠다고 밝힌 바 있다.

풍력 사업에서 두산에너빌리티의 목표는 연 수주 1조원을 달성하는 것이다. 목표 달성을 위해 지난해 풍력 사업을 전담하는 풍력 비즈니스 그룹(BG)을 신설했다. 기존 파워서비스 BG 산하에 있었던 풍력 사업부서를 BG로 승격시킨 것이다. 이번 조직 격상은 풍력 사업에 힘을 실어주겠다는 의미로 해석된다. 초대 풍력BG장에는 송용진 두산에너빌리티 전략·혁신 부문 사장이 맡게 됐다.

신모델 개발에도 팔을 걷어붙일 계획이다. 두산에너빌리티는 지난해 국제인증기관 UL로부터 자체개발한 10㎿ 해상풍력발전기의 형식인증을 취득했다. 한국 기업이 10㎿급 해상풍력 모델에 대한 국제인증을 받은 건 이번이 처음이다. 인증을 취득한 10㎿ 모델의 전체 높이는 아파트 약 80층에 해당하는 230m에 이른다. 초당 6.5m의 저풍속 환경에서도 30% 이상 이용률이 나올 수 있다.

해외 시장 진출도 검토하고 있다. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 풍력발전 수요가 높다는 점을 고려한 것이다. 해외 진출이 이뤄질 시 WPC는 다른 나라에 있는 풍력발전기의 원격 제어도 진행할 계획이다. 두산에너빌리티 관계자는 “제품 라인업 강화를 통해 고객사에 차별화된 가치를 제공하겠다”며 “공공과 민간의 노력이 융합된다면 국내 풍력 기업이 글로벌 시장에서 성공 신화를 쓸 것”이라고 말했다.