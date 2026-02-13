[헤럴드경제=나은정 기자] ‘후진국형 감염병’으로 여겨지던 홍역이 미국 전역에서 빠르게 확산하고 있다. 올해 들어 확인된 감염 사례만 900건에 육박하면서 지난해 33년 만의 최대치 기록을 넘어설 수 있다는 우려가 나온다.

미국 CNN방송은 질병통제예방센터(CDC) 자료를 바탕으로 올 초부터 이달 12일(현지시간)까지 총 896건의 감염 사례가 확인됐다고 보도했다. 이는 최근 10년 같은 기간 평균보다 429건 많은 수치다.

현재 확산세가 꺾이지 않는다면 33년 만에 최대를 기록했던 지난해 홍역 환자 수(2274명)를 넘어설 가능성도 제기된다.

이미 50개 주 가운데 23개 주에서 환자가 발생했다. 사우스캐롤라이나주(州)에서만 605명이 감염돼 가장 심각한 상황이고, 유타주에서는 77명, 플로리다주에서는 68명이 홍역에 걸렸다. 캘리포니아주에서도 6년 만에 처음으로 홍역 환자가 나왔다.

환자 대부분은 20세 미만 청소년과 어린이다. 전체 환자의 57%가 5~19세였고, 5세 미만 영유아도 28%에 달했다. 특히 환자의 95%가 홍역 백신을 한 번도 맞지 않은 미접종자인 것으로 나타났다.

홍역은 공기로 전파되는 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병이다. 면역이 없는 사람이 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있으나, 백신 접종만으로 충분히 예방 가능하다. 미국은 백신 접종 등을 통해 2000년 홍역 청정국이 됐지만, 최근 백신 접종률이 하락하면서 홍역 발병 사례가 자주 보고되는 양상이다.

2019·2020 학년도 유치원생의 MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) 백신 접종률은 95.2%였으나, 5년 만에 92.5%까지 떨어졌다. 집단면역 유지에 필요한 기준인 95%를 밑도는 수준이다. CDC는 “홍역 발병이 1년 이상 지속되면 미국은 홍역 청정국 지위를 잃을 수 있다”고 경고했다.

일각에서는 도널드 트럼프 행정부에 팽배한 백신 회의론이 홍역 발병 사태를 키웠다는 지적도 나온다. 트럼프 대통령은 대표적인 백신 회의론자로 알려진 로버트 케네디 주니어를 보건복지부 장관으로 임명했다. 이후 보건복지부는 아동 백신접종 권장 횟수를 줄였고, ‘반(反) 백신’ 정책을 비판하는 소아과학회에 지원금을 끊기도 했다.

이러한 상황에서 백신을 반드시 접종해야 한다는 인식도 줄었다. 자녀에 대한 MMR 백신 접종 의향은 2024년 11월 90%에서 지난해 8월 82%로 떨어졌다고 AP통신은 전했다.