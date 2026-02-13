애플 홈페이지에 ‘중국 설’ 표기 아시아권 맞춰 ‘음력 설’로 표기해야

[헤럴드경제=한지숙 기자] 글로벌 기업 애플이 공식 홈페이지에 ‘음력 설{Lunar New Year)’을 ‘중국 설’(Chinese New Year)로 표기해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 13일 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 애플 홈페이지에서 ‘말의 해’를 맞아 말을 캐릭터화 한 휴대폰 케이스 등을 선보였는데 ‘중국 설’로 소개해 문제가 되고 있다”고 전했다.

애플은 2023년에도 유튜브 채널에 공개한 단편 영화 제목에 ‘중국 설’을 포함시켜 논란이 된 바 있다.

애플 뿐 아니라 나이키도 ‘중국 설’이라고 표기해 중국 소비자 비위 맞추기 아니냐는 비판을 받았었다.

이처럼 세계인들이 많이 이용하는 글로벌 기업에서 음력설을 두고 ‘중국 설’로 오기하는 곳이 상당히 많은 것으로 알려졌다.

서 교수는 “‘음력 설’은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 ‘Lunar New Year’로 바꾸는 것이 맞다”면서 “글로벌 기업을 통해 아시아권의 보편적인 문화를 중국만의 문화인 양 전 세계에 소개되는 것은 반드시 바로 잡아야 할 것”이라고 강조했다.

수 년간 각국 한인들과 함께 ‘음력 설 표기 캠페인’을 벌여 온 서 교수는 “올해도 잘못된 표기를 발견하게 되면 바로 제보해 달라”며 누리꾼의 적극적인 참여를 당부했다.