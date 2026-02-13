지난 10일, 지난달 29일 모텔 직원 119 신고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 강북구의 한 모텔에서 20대 남성이 연달아 숨진 사건과 관련해 발견 당시의 119신고 녹취록 내용이 공개됐다.

12일 CBS노컷뉴스와 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남 의원실에 따르면 강북구 연쇄 사망 사건 119 신고 녹취록에서 당시 시신이 발견된 수유동 모텔 직원은 ‘지금 전혀 숨을 안 쉬는 거죠’라는 소방 관계자 질문에 “숨을 안 쉬고 몸이 일단 굳어 있다”고 답했다.

지난 10일 오후 5시 39분쯤이었다.

소방 관계자가 다시 “응급처치 부서 동시에 연결해 드릴 거라서 잠시만 전화 끊지 말라”고 했고 신고한 모텔 직원은 “지금 코나 이런 거에 분비물이 다 뱉어 올라와 있다”고 재차 남성의 상태를 알렸다.

피해 남성은 지난 9일 20대 여성 A 씨와 함께 모텔에 들어간 20대 남성 B 씨로, A 씨가 건넨 음료를 마시고 사망한 것으로 조사됐다. A 씨가 떠난 뒤 모텔 직원은 B 씨가 객실 침대 위에서 몸을 웅크려 누운 채 숨져 있는 걸 발견해 경찰에 신고했다.

지난달 29일에도 강북구의 모텔에서 또 다른 20대 남성이 A씨가 건넨 음료를 마시고 숨진 채 발견됐다. 이날 오후 2시 53분 이 남성을 발견한 신고자는 119에 “그 사람 자고 있는 투숙객”이라며 “언제 뭘 어떻게 했는지 모르겠는데 숨을 쉬고 있는지도…가까이 와서 흔들어만 봤는데 몸이 굳어 있는 것 같다”고 상황을 설명했다.

A씨는 지난달 28일 오후 9시 24분쯤 이 남성과 강북구 수유동에 있는 모텔에 입실해 남성에게 약물이 든 숙취해소제를 건넸다. 남성은 다음 날 사망한 상태로 발견됐다.

그런데 당시 혼자 모텔을 빠져나온 A 씨는 B 씨에게 “(남성이)술에 너무 취해서 계속 잠만 자니까 나는 먼저 갈게”라는 문자 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

A 씨는 지난 10일 밤 9시쯤 경찰에 긴급체포됐고, 12일 정식 구속됐다. 경찰은 현재까지는 살해의 고의성을 단정할 수 없어 상해치사 혐의를 적용했다. 그러나 A 씨 진술이 상식적이지 않다고 보고 프로파일링과 휴대전화 분석 등 추가 수사를 통해 살인 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있다. 사이코패스 검사도 진행할 방침이다.