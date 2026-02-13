[헤럴드경제=민성기 기자] 비트코인 채굴업체에서 AI 및 블록체인 투자사로 변신한 비트퓨리(Bitfury)의 발 바빌로프 창업주 겸 회장이 최근 가상화폐 급락에 대해 “다시 매수할 기회”라고 밝혔다.

바빌로프 회장은 11일(현지시간) 자신의 왓츠앱(WhatsApp) 메시지를 통해 “우리에게 비트코인 하락은 포트폴리오를 재조정하고, 낮은 가격에서 일정 물량의 비트코인을 매수할 기회”라고 밝혔다. 다만 자신의 구체적인 투자 규모나 최근 매수 내역은 공개하지 않았다.

라트비아 출신인 바빌로프는 15년 전 가상자산 시장에 뛰어든 초기 개척자다. 비트코인 채굴 하드웨어를 직접 설계하며 비트퓨리를 업계 최대 기업으로 키워냈다. 최근에는 사업 방향을 AI용 데이터센터로 전환하며 ‘코인 혹한기’를 정면 돌파하고 있다.

지난주 가상자산 시장 급락으로 비트코인 가격은 지난해 10월 사상 최고가 대비 50% 이상 하락했다. 이로 인해 개인 투자자들이 큰 손실을 입고 장기 강세론자들까지 흔들리고 있다. 일부 데이터는 ‘고래’로 불리는 대형 투자자들의 저점 매수세를 시사하고 있지만, 아직 탄력은 크지 않은 편이다.

가상자산 거물들은 이번 조정 국면에서도 여전히 강세론을 유지하고 있다. 마이크로스트래티지의 마이클 세일러 의장은 지난해 10월 급락 이후 70억 달러(약 10조원) 규모의 비트코인을 추가 매수한 바 있다.

다만 바빌로프의 입장은 보다 신중한 편이다. 그는 “우리는 비트코인과 그 성장 가능성을 믿고, 자산의 일부를 비트코인으로 보유하고 있지만, 비트코인은 우리 투자 포트폴리오의 한 구성요소일 뿐”이라고 강조했다. 또 비트퓨리는 오래전부터 AI와 다른 분야로 다각화해 왔다고 덧붙였다.

이 같은 전략 덕분에 그는 이번 급락장에서도 비교적 안정적인 재정 상태를 유지하고 있다. 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 바빌로프의 자산은 약 11억 달러로 평가된다.

