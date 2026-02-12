무학여고 지역거점 명문학교로 육성 700명 이상 규모의 남녀공학 전환 추진 “이르면 내년부터 즉각 시행 예정”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 서울 중성동갑 전현희 국회의원은 12일 정근식 서울시교육감을 만나 성동구 관내 700명 이상의 규모를 갖춘 명문고등학교 설립 추진을 합의했다고 밝혔다.

앞서 전 의원은 지난 총선 당선 이후부터 성동구 명문학교 설립을 위해 서울시교육청과 함께 수차례 간담회, 공청회, 주민토론회 등을 개최했고 지속적인 주민 공론화 과정을 거쳐왔다.

성동구의 최대 현안인 명문학교 설립 문제는 수년간 지역 주민과 정치권의 오랜 숙원으로 평가된다. 그동안 전현희 의원실의 지속적인 노력과 교육당국의 명문학교 설립 이행에 대한 강력한 촉구로 오늘 서울시교육청과 전격적인 합의에 이른 것이다.

양측 합의 내용에 따르면, 무학여고를 성동지역 거점 명문학교로 육성하기 위해 학교 구성원들의 내부 의견수렴을 거쳐 700명 이상의 규모를 갖춘 남녀공학 학교로 전환하기로 했다.

한편 서울시교육청은 남녀공학 전환 및 1학년 남학생 신규 모집을 법령상 절차를 거쳐 빠르면 내년(27년)부터 즉시 시행을 추진한다. 또한 학생 수 700명 이상 규모의 무학여고 지역 거점 명문학교 육성을 위한 방침을 담은 서울시교육청 행정예고를 올해 상반기 중 시행하기로 했다. 그리고 학생 수 증가에 따른 학교시설 증개축을 2030년경까지 마무리하기로 했다.

서울시교육청은 무학여고 지역거점 명문학교 추진 외에도 다른 성동지역 명문학교 설립을 위한 학교 재배치 및 지역 거점학교 추진도 지속적으로 할 예정이다.

전 의원은 “성동구 명문학교 설립이라는 지역 최대 과제 해결의 큰 물꼬를 텄다”며 ”그동안 함께 힘을 보태주신 지역 주민들께 감사드리고, 서울시교육청의 전향적 합의에 경의를 표한다. 향후 왕십리뉴타운 중학교 신설 문제 등 지역의 추가 현안들도 조속히 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.