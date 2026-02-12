효과 검증한 개선 사례 공유 협력업체까지 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 온산제련소가 ‘안전보건환경(SHE) 우수사례 공모전’을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 아이디어 제안을 넘어 현장에 적용한 후 개선 효과를 검증한 사례들을 공유해 현장 중심 안전문화를 정착시키고, 실질적 사고 예방 역량을 강화하기 위한 목적으로 마련됐다.

고려아연은 공모전을 통해 전 직원의 SHE 활동 참여를 독려하고, 업무 과정 전반에서 발생할 수 있는 SHE 이슈에 대한 대응 역량을 강화하는 데 집중했다. 다양한 아이디어가 소개될 수 있도록 출품작 수에는 제한을 두지 않았다. 수상작은 작업 현장에서 직접 발굴한 위험 요인과 개선이 필요한 사항을 체계적으로 분석·개선한 사례를 중심으로 선정했다.

공모는 안전보건과 환경 등 두 분야로 나누어 진행했다. 출품작은 ▷배경 ▷위험성평가 ▷개선방안 수립 ▷개선 실행 ▷개선 효과 검증 등 5단계 절차에 따라 작성하도록 했다. 안전보건 분야의 출품작들은 안전보건 개선 활동 사례를 중심으로 방호장치·설비를 개선한 활동이 주를 이뤘다. 환경 분야에서는 환경 개선 효과를 입증한 설비 및 시스템 개선 사례가 다수 출품됐다.

고려아연은 개선 활동의 체계성과 실효성, 현장 적용 가능성 및 개선 효과를 기준으로 출품작들을 심사했다. 이를 통해 각 분야별 대상, 최우수상, 우수상을 각 1팀씩 총 6팀을 선정했다. 수상한 팀들에게는 소정의 상금과 함께 상패 등 부상을 수여하며 SHE 활동의 확산을 독려했다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 “이번 공모전은 단순한 아이디어 제안이 아니라 현장에서 실제로 실행해 효과를 검증한 개선 사례를 발굴·공유했다는 점에서 의미가 크다”며 “우수 사례를 전사적으로 공유하고, 사내 교육자료로 활용해 현장 중심의 SHE 관리 문화를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.