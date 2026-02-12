삼성전자, 동계올림픽 공식후원 4K 해상도·16대9 화면비 갖춰 0.001초차 움직임 선명히 구현

삼성전자의 고해상도 모니터가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기에 투입됐다.

12일 삼성전자에 따르면 이번 동계올림픽 공식 후원 제품으로 선정된 삼성 모니터가 쇼트트랙 경기의 비다오 판독을 위해 현장에 배치됐다.

쇼트트랙이 0.001초 차이로 순위가 결정되는 종목인 만큼 비디오 판독을 위한 디스플레이 장비는 일반 제품보다 높은 수준의 해상도와 응답속도가 요구된다. 삼성전자는 쇼트트랙 비디오 판독을 진행하는 ‘필드 오브 플레이’ 구역에 37형 모니터 ‘뷰피니티 S8(S80UD)’를 설치했다. 37형 크기인 이 제품은 4K UHD(3840×2160) 해상도와 16대9 화면비를 갖춰 심판진에게 최적의 판독 환경을 제공하고 있다.

특히 HDR10 기반의 폭넓은 색 표현력과 정밀한 명암 표현을 바탕으로 선수들 간의 접촉 순간과 세밀한 움직임을 선명하게 구현해 판정의 정확도를 높이고 있다.

지난 10일(현지시간) 혼성계주 2000m 준결승에서 우리나라 대표팀이 미국 선수와 부딪쳐 넘어지면서 결승 진출에 실패한 직후 코치진이 심판진에게 이의를 제기하는 과정에서 중계화면에 삼성전자 모니터가 잡히기도 했다.

국제올림픽위원회(IOC) 산하 공식 올림픽 방송사인 OBS가 운영하는 ‘비디오 룸’에는 ‘오디세이 아크(Odyssey Ark)’가 설치됐다. 55형 대화면에 1000R 곡률의 커브드 스크린을 적용해 왜곡을 최소화하고 몰입감을 극대화한 제품이다.

4K UHD 해상도(3840×2160)와 1m/s의 빠른 응답속도를 지원해 선수들의 역동적인 장면을 선명하고 부드럽게 표현한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “쇼트트랙처럼 짧은 순간이 판정을 좌우하는 종목에서는 어떤 장면을 얼마나 정확하게 확인할 수 있는 지와 최적의 영상 송출이 중요하다”며 “글로벌 스포츠 이벤트와 다양한 현장에 최적화된 디스플레이를 지속 선보일 계획”이라고 말했다. 김현일 기자