[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 암사초록길 인접 유휴공간을 ‘암사초록쉼터’로 새롭게 조성했다고 12일 밝혔다.

강동구는 이번 사업을 통해 초록길 인접 유휴공간을 누구나 쉽게 접근하고, 머무를 수 있는 개방형 공간으로 재정비했다. 주민과 방문객의 이동과 휴식을 고려해 바닥 면의 단차를 최소화했다. 높낮이를 다양화한 벤치, 바람막이와 차양 기능을 갖춘 파고라, 발빠짐 방지 트렌치 덮개 등을 도입했다. 유니버설 디자인을 적용하여 어린이부터 어르신, 보행 약자까지 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 또한 유적지 카페와 초록길을 잇는 보행데크를 신설하여 주민과 방문객의 접근성, 이동 편의를 강화했다.

이수희 강동구청장은 “암사초록길과 연계한 암사초록쉼터는 주민과 방문객이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 열린 공간 조성을 목표로 했다”며 “앞으로도 다양한 주민 의견을 반영해 누구나 편하게 이용할 수 있는 공공 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.