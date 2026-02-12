어려움 겪는 학생 위해 ‘학생맞춤통합지원’ 실시 “학생 사각지대를 학교·지역사회·기관이 해결” 교원단체 “전문 복지 영역이 학교로” 비판 여전 교육부 “전담 인력 241명 배치, 매뉴얼 배포”

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 기초학력·심리·정서·아동학대·학교폭력 등 복합적인 문제를 겪는 학생들을 지원하기 위해 ‘학생맞춤통합지원’을 구축하고 지원한다고 밝혔다.

교육부는 12일 ‘2026년 학생맞춤통합지원 체계 구축계획’을 발표하고 어려움을 겪는 학생 집중지원에 나선다. 2023년부터 학생맞춤통합지원 시범 사업을 운영했으나, 그간 개별적으로 지원을 진행했기에 학생의 복합적인 어려움을 해소하는데 한계가 컸다.

교육부는 “학생맞춤통합지원을 시행하면 사업별 담당자가 알기 힘든 학생의 어려움 등 사각지대를 교내·교외에서 힘을 합쳐 해결해 준다”고 강조했다.

학생맞춤통합지원이 시작되면 통합지원이 필요한 학생을 선정하고 지원하기 위해 학교장과 교감이 참여하는 통합 위원회를 만든다. 그간 어려움을 겪는 학생을 선정하는 과정은 ▷학습지원대상학생지원협의회 ▷학업중단예방위원회 ▷학생생활교육위원회 ▷위기관리위원회 ▷마음건강위원회 등 여러 위원회를 거쳐야 가능했다. 학생맞춤통합지원 사업이 시행되면 이들 위원회를 통합해 중복되는 절차를 없애고 일원화된다.

또 외부 지원도 늘어난다. 가정 내 학대나 의료 개입 등 문제가 필요할 경우 학교 내에서 교육지원청에 진단과 외부 지역자원 연계를 요청할 수 있게 된다. 교육부는 2월 중으로 17개 시도교육청과 176개 교육지원청에 ‘학생맞춤통합지원센터’를 설치해 체계를 구축한다. 센터에서는 학생 지원을 요청하는 창구를 일원화하고 현장의 행정부담을 덜어 준다.

특히 지역별 수요에 맞춰 올해 총 241명의 지방공무원을 학생맞춤통합지원센터에 증원 배치했다고 교육부는 전했다. 올해 학생맞춤통합지원 예산은 261억원으로 유관 사업과 센터 전문 인력 등을 활용해 지원대상 학생을 선정하고 지원할 계획이다.

교육부는 일부 지역에서 교사가 가정 방문이나 생활 지원까지 수행한 것을 두고 교원단체가 반발하고 있는 것에 대해서 “선의에 의한 사례로 학교나 교사가 해야 하는 역할이 아니다”라고 선을 그었다. 다만 교원단체는 여전히 “전문 복지 영역까지 교사에게 맡기는 것은 교육 본연의 역할을 침해하는 일”이라고 비판하고 있다.

교육부는 2월 중에 학생맞춤통합지원 체계 운영 안내서를 배포한다. 아울러 중앙학생맞춤통합지원센터를 지정해 현장을 지원하고 현장 교원·전문가·학부모로 구성된 정책 자문단을 운영한다. 2028년까지는 학생맞춤통합지원정보시스템을 구축해 학생 관련 정보도 연계할 예정이다.

최교진 교육부 장관은 “다양한 어려움을 가진 학생을 개별 학교 구성원이 책임지는 구조에서 벗어나 학교·교육청·지역사회가 함께 지원하는 공교육 혁신”이라며 “학생맞춤통합지원 체계 구축을 통해 학생을 효과적으로 지원하겠다”라고 말했다.