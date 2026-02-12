[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래가 매니저 갑질 의혹 이전 촬영한 예능 ‘운명전쟁49’에 편집 없이 등장했다.

디즈니+는 지난 11일 ‘운명전쟁49’ 1~4회를 선보였다. 이 프로그램은 무속인·타로술사·관상가·명리학자 등 인간 운명을 본다는 이들 49명을 모아놓고 벌이는 서바이벌 예능이다. 박나래는 1회 약 20분이 진행된 뒤 전현무·박하선·신동·강지영 등과 함께 패널 중 한 명으로 등장했다.

운명술사들은 범상치 않은 화려한 의상을 착용한 박나래를 향해 “의상이 죽이는데?” “여기 앉아 계셔도 이상하지 않을 것 같은데”라는 반응을 드러냈다.

박나래는 손 키스를 날리며 존재감을 뽐냈다. 그는 운명술사들에 “저는 너무나 설레고 즐거운 마음으로 여기 왔다”며 “저를 소름 끼치게 해주세요, 잘 부탁드린다”고 당부했다.

박나래는 전 매니저에게 갑질을 했다는 의혹과, 이른바 ‘주사 이모’로 불린 이모 씨에게 불법 의료행위를 받았다는 의혹 등에 휩싸였다. 전 매니저 2명은 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 지난해 12월 서울서부지법에 1억 원 상당의 부동산 가압류 신청을 했다. 이들은 또 강남경찰서에 박나래를 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다.

이에 박나래는 용산경찰서에 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소했으며, 횡령 혐의로도 추가 고소했다.

이로 인해 장기간 출연해온 MBC ‘나 혼자 산다’와 tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차하며 활동을 중단했고, 이에 공개를 앞둔 ‘운명전쟁49’ 편집 여부에도 관심이 집중됐다.

한편 박나래는 12일 오후 경찰에 나와 조사 받을 예정이었으나 일정을 연기했다. 박나래 측은 일정이 공개된 상태에서 경찰에 출석할 경우 인파가 몰려 안전상 문제가 있고 건강상 이유 등이 있다며 조사를 연기해달라고 요청한 거로 알려졌다.