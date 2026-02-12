사전예방 중심의 보호체계 확립 신속·공정한 피해구제·소통 강화 함영주 “소비자보호는 그룹 최우선 가치”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 금융소비자 보호를 그룹 경영의 핵심 가치로 공식 선언하며 거버넌스 강화에 나섰다.

하나금융그룹은 12일 오전 ‘금융소비자보호헌장’ 선포식을 개최하고 금융소비자 중심 경영체계 고도화를 추진한다고 밝혔다. 이번 선포식에는 함영주 하나금융 회장을 비롯해 주요 관계사 CEO와 손님 총괄책임자(CCO), 임직원들이 참석했다.

함영주 회장은 “금융소비자 중심의 기업문화 정착을 위해 소비자보호를 그룹의 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 삼고 모든 역량을 쏟아 부어야 한다”면서 “금융의 핵심은 결국 손님 신뢰에 있는 만큼 금융소비자보호헌장이 단순한 구호에 그치지 않도록 임직원 모두가 하나되어 실천해 나가자”고 밝혔다.

이번 헌장에는 ▷사전 예방 중심의 보호 체계 확립 ▷소비자 이익 최우선 원칙 ▷신속·공정한 민원 해소 및 피해 구제 ▷소비자 의견 경청을 통한 투명한 소통 ▷금융취약계층 지원 및 금융교육 확대 등 5대 핵심 과제가 담겼다.

하나금융은 선포식을 계기로 그룹 전 임직원의 소비자 보호 실천을 본격화하겠다는 방침이다. 하나은행은 사내 인트라넷 ‘Hana Hub’를 통해 임직원 서약을 진행하고, 다른 관계사들도 순차적으로 참여해 소비자 보호 실천 문화를 확산할 계획이다.

또한 오는 3월 정기 주주총회 의결을 통해 이사회 내 ‘소비자보호위원회’를 공식 출범할 예정이다. 지난해 10월 금융권 최초로 발표된 해당 위원회는 그룹 차원의 소비자 보호 거버넌스를 일관성 있게 추진하는 핵심 기구가 될 전망이다.

한편 하나은행은 상품 개발부터 판매, 사후관리까지 전 과정에 걸친 소비자 보호 시스템을 구축한 성과를 인정받아 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 ‘2025 한국의 소비자보호지수’ 조사에서 3년 연속 금융소비자보호 우수기업으로 선정된 바 있다.