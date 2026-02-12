경찰, 12일 관련 자료 확보 중

[헤럴드경제=이용경 기자] 179명의 사망자를 낸 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사를 수사하는 경찰 특별수사단이 사고 원인을 규명하기 위해 12일 강제수사에 나섰다.

경찰 특수단은 이날 오전 9시부터 부산지방항공청과 무안국제공항 시공 관련 업체 등 2곳에 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있다.

경찰 특수단은 무안공항이 지난 1999년 12월 착공 당시부터 참사 원인이 된 요소가 있었는지를 규명하기 위해 관련 자료를 확보 중인 것으로 전해졌다.

지난달 27일 편성된 경찰 특수단은 여객기 참사와 관련해 업무상 과실치사상 등 혐의로 45명을 입건하고 중대시민재해 혐의 적용이 가능한지 조사하고 있다. 전날에는 여객기 참사 유가족들과 만나 신속 수사를 약속했다.

특수단이 편성돼 사건을 넘겨받기 전까지는 전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부가 항공철도사고조사위원회와 서울지방항공청, 한국공항공사 등을 압수수색 했다.