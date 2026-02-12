고속화도로 설연휴 교통량 집중 예상…우회도로 이용 당부

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지난 10일 자정을 기해 개통된 ‘만덕센텀 고속화도로’를 오는 설 연휴 마지막 날인 18일까지 무료로 이용할 수 있다고 밝혔다. 이번 무료 통행은 그동안 공사로 인해 불편을 겪은 시민들이 새 도로를 보다 혼란 없이 이용할 수 있도록 하기 위한 조치로, 설 연휴가 끝나는 18일까지 한시적으로 시행된다.

시는 설 연휴 기간(14일~18일) 해당 지역의 교통량 집중이 예상됨에 따라, 자가용을 이용하는 시민들에게 실시간 교통정보를 수시로 확인하고 사전에 우회도로를 숙지해 줄 것을 당부했다. 남해고속도로를 통한 이동 인원이 집중될 것으로 예상되며, 귀성객은 14일에, 귀가객은 17일에 집중될 것으로 전망된다.

만덕IC 일원 등 만덕센텀 고속화도로에서 지정체가 발생할 경우 ▷동래구(사직동)·연제구와 만덕동 일원을 오가는 이용객은 만덕초읍(아시아드)터널을 ▷금정구 및 동래구 등 북부산권 이용객은 윤산터널과 산성터널의 교통상황을 비교해 이용하면 편리하다. 또 ▷해운대구 및 기장군 등 동부산권 이용객은 번영로와 외곽순환고속도로 및 부산울산고속도로의 교통 상황을 참고하면 된다.

시는 만덕센텀 고속화도로 일원의 교통 혼잡 해소와 이동객 편의 제공을 위해 다양한 교통정보 서비스를 운영하고 있다. ▷부산교통정보서비스센터 누리집(its.busan.go.kr) ▷모바일 애플리케이션 ‘부산교통정보’ ▷교통정보전광판(VMS) ▷한국도로교통공단 TBN 부산교통방송 등을 통해 실시간 CCTV 영상과 소통 현황을 확인할 수 있다.