부영태평빌딩서 취임식 개최 ‘유엔데이 공휴일 재지정 제안’ 사회적 공감 이끈 행보 ‘눈길’

[헤럴드경제=김희량 기자] 이중근 부영그룹 회장 겸 대한노인회 회장이 제13대 유엔한국협회 회장으로 취임했다.

유엔한국협회(UNAROK)는 12일 2026년 운영이사회 및 임시총회를 개최하고 이 회장을 제13대 유엔한국협회 회장으로 선출했다. 부영태평빌딩 컨벤션홀에서 열린 취임식에는 김진아 외교부 2차관, 이종찬 광복회장 등 각계 주요 인사들이 내빈으로 참석해 신임 회장의 취임을 축하했다.

유엔한국협회는 외교부 등록 공익 사단법인으로 한국의 대표적인 민간 외교 단체이다. 1947년 국제연합대한협회로 발족해 현재 전 세계 193개국의 유엔협회 네트워크와 연대하고 하고 있다. 국제평화 유지, 인권 보호, 개발 협력 등 유엔이 지향하는 목표들을 달성하기 위해 국내외 교류사업과 청년교육 및 학술사업 등을 진행 중이다.

이 회장은 취임사에서 “대한민국은 식민지에서 군정으로, 군정에서 자주적 독립국가로 나아가는 과정마다 유엔과 함께 했기 때문에 동방예의지국의 면모를 갖추기 위해서는 유엔군의 희생과 은혜에 보답하는 자세가 필요하다”면서 “유엔데이 공휴일 재지정은 참전 60개국과의 외교적 관계를 개선하고 국격을 높이는 것은 물론 후손들이 그 시대정신을 기리는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

이어 “유엔한국협회의 조직과 운영 체계를 재정비해 전문성과 투명성을 갖춘 역동적인 조직으로 재편할 것”이라며 “유엔의 핵심 가치를 널리 알리며 국가와 사회에 기여하는 역할을 충실히 수행하겠다”고 포부를 밝혔다.

이 회장은 그동안 대한민국의 장래와 후손들을 위해 ‘유엔데이’ 공휴일 재지정을 주장하며 큰 관심을 모았다. 한국와 유엔이 역사적으로 각별한 인연임을 강조하며 유엔데이 공휴일 재지정의 필요성을 꾸준히 제안해왔다.

유엔데이는 국제 평화와 안전을 목표로 유엔이 창설·발족된 1945년 10월 24일을 기념하기 위해 제정된 기념일이다. 우리나라에서는 1975년까지 법정공휴일로 기념되어 왔으나 북한이 유엔 산하 기구에 가입하자 이에 대한 항의 표시로 1976년 공휴일 지정을 폐지했다.

이 회장은 유엔이 한국을 도와준 역사적 사실이 없어지는 것은 아니라며 지난해 9월 유엔데이 공휴일 재지정과 관련해 40만명의 서명부를 국회에 전달하는 등 사회적 공감대 확산에 힘쓰고 있다.