[헤럴드경제=조용직 기자] 귀화 선수 예카테리나 압바꾸모바(35)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 바이애슬론 여자 15㎞ 개인 종목에서 63위에 올랐다.

11일(한국시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 이 경기에서 그는 47분 18초 2의 기록으로 피니시라인을 통과했다. 이날 엎드려쏴와 서서쏴에서 각각 1차례와 2차례나 표적을 놓친 게 아쉬웠다.

바이애슬론은 크로스컨트리와 사격을 결합한 종목이다. 러시아 청소년 대표 출신으로 2016년 귀화한 압바꾸모바는 2018 평창 동계 올림픽 때 16위를 차지한 뒤 2022 베이징 대회에선 73위로 밀렸다가 세 번째 출전한 올림픽에선 63위로 마무리했다.

프랑스의 줄리아 시몽은 41분 15초 6으로 금메달을 차지했다. 혼성 계주에서도 프랑스 우승에 힘을 보태며 금메달을 따낸 시몽은 2관왕에 올랐다.

프랑스의 루 장모노(42분 08초 7)가 은메달을 차지했고, 불가리아의 로라 흐리스토바(42분 20초 1)가 동메달을 목에 걸었다.