[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부와 한국장애인고용공단이 장애인 고용에 대한 사회적 공감대를 확산하기 위해 ‘제35회 장애인고용 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 12일 밝혔다.

올해로 35회를 맞은 이번 공모전은 장애인 고용과 관련한 차별 해소, 인식 개선, 관심 제고 등을 주제로 한 콘텐츠를 대상으로 하며, 포스터 디자인과 영상(숏폼), 스토리텔링(에세이) 등 3개 분야에서 작품을 접수한다. 장애인 고용과 관련한 메시지를 담은 작품이라면 누구나 응모할 수 있다.

접수 기간은 3월 12일 오후 6시까지로, 공모전 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 제출하면 된다. 심사 결과는 4월 13일 공모전 홈페이지와 한국장애인고용공단 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

시상은 분야별로 진행된다. 최우수작 1편에는 고용노동부 장관상과 상금 200만원이 수여되며, 우수작 2편에는 한국장애인고용공단 이사장상과 상금 100만원, 장려상 4편에는 이사장상과 상금 50만원이 각각 주어진다. 총상금 규모는 1200만원이다.

수상작은 향후 장애인 고용 인식 개선을 위한 홍보 콘텐츠로 활용될 계획이다. 공모전과 관련한 자세한 사항은 공모전 운영 사무국이나 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.