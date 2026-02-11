[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 아이유에게 ‘간첩 루머’를 덮어씌운 누리꾼이 벌금형을 선고받았다.

소속사 이담엔터테인먼트가 11일 “아이유에 대한 허위 루머(간첩설)를 유포한 자에 대해 법원은 벌금 500만원의 형을 선고했다”고 밝혔다.

이담엔터테이먼트에 따르면 소속사 측은 2023년 아이유가 간첩이라고 주장하는 등 각종 루머를 퍼뜨린 누리꾼 96명을 대상으로 형사 고소와 민사 소송을 진행했다.

소속사는 간첩 루머를 포함해 아이유를 대상으로 악성 게시물을 작성한 이들에게 벌금형 처분 7건, 벌금형 및 성폭력 치료 프로그램 이수 명령 1건 등의 처분이 내려졌다고 밝혔다.

사회관계망서비스 엑스(옛 트위터)에서 아이유에 대해 허위 표절 의혹을 제기하고 저작권법 위반 혐의로 고발한 악플러를 상대로 한 정신적 손해배상청구소송에서 법원은 3000만 원 전부를 인용, 승소했다. 또 네이버에서 사실무근의 중대 범죄 연루설과 국적·정체성과 관련된 허위 루머를 반복적으로 유포하고, 성희롱성 게시물을 작성한 자에게 징역 10개월, 집행유예 2년을 선고했다.

소속사는 또한 지난해 총 96명을 상대로 형사 고소 및 민사 소송을 진행, 추가적인 악성 게시물에 대한 법적 조치를 이어가고 있다.

소속사는 “아티스트의 명예와 인격권은 물론, 신변의 안전을 위협하는 모든 불법행위에 대해 강경한 법적 대응을 이어갈 것”이라며 “가해자에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 끝까지 엄중한 책임을 물을 것”이라고 단호히 밝혀싿.