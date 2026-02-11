“홍동백서·조율이시? 문헌적 근거 명확하지 않아”

[헤럴드경제=이원율 기자]차례상에 올릴 전을 층층이 쌓아 부치는 일은 명절을 앞둔 가정에서 흔히 볼 수 있는 장면 중 하나라고 할 수 있다. 함께 모여 전을 나눠 먹는 것으로 화목한 장면이 연출되기도 하지만, 일부 전의 경우 손이 많이 가기에 ‘노동’ 수준의 일로 치부되기도 한다.

이런 가운데 유교 전문가들은 차례상의 간소화를 강조하고 있다. 특히나 전 요리의 경우 예학적으로는 차례에 권장되지 않았다는 설명도 따라나온다.

한국유교문화진흥원 산하 한국예학센터는 설 연휴를 앞둔 11일 전통의 정통성을 존중하면서도 현대 사회의 변화를 포용하는 ‘현대 맞춤형 설 차례 예법’을 제안했다. 명절 본연의 의미인 ‘가족 간의 화합’을 살리고, 종종 되풀이되곤 하는 차례상 준비 부담과 갈등을 줄이자는 취지다.

한국예학센터에 따르면 차례는 본래 ‘차를 올리는 예’라는 뜻으로 약식 제사를 뜻한다.

설과 추석의 차례에는 원래 떡국이나 송편과 과실 3~4가지를 올렸다. 특히 홍동백서(紅東白西)나 조율이시(棗栗梨枾) 같은 격식은 문헌적 근거가 명확하지 않다는 게 센터의 설명이다. 전통 예서 어디에도 과일 종류나 위치를 엄격하게 규정하지 않았으며, 유교의 핵심은 시대와 상황에 맞춰 마땅함을 찾는 ‘시중’(時中)에 있다는 것이다.

센터가 제안한 차례상은 우선 음식 가짓수를 줄이는 것이다.

설 차례상은 떡국을 중심으로 4~6가지 품목이면 충분하고, 특히 노동력이 많이 드는 기름진 ‘전’ 요리는 예학적으로 차례에 권장되지 않았던 품목이라는 게 센터의 설명이다. 조상이 생전에 즐겼던 음식이나 현대적인 과일을 올리는 일은 불경한 것이 아니라 “조상을 기리는 현대적 정성의 표현”이며, 차례상에 한자 지방 대신 조상 사진을 세우는 일 또한 “가족이 추억을 공유하며 유대감을 높이는 권장할 만한 방법”이라고 설명했다.

센터 관계자는 “형식에 얽매여 차례를 정식 제사 수준으로 차리는 일은 외려 가족의 화목과 행복을 저해한다”며 “얼마나 차렸는지보다 어떤 마음으로 차렸는지로의 사고 전환이 필요하다. 이를 통해 차례를 가족의 화목과 행복을 위한 예법으로 변화시켜야 한다”고 했다.

한편 농림축산식품부는 올해 설 성수품 가격이 지난해와 비슷한 수준에서 안정적 흐름을 보여 차례상을 차리는 데 드는 비용이 덜 들 것이라고 지난 9일 전망했다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 올해 설 차례상 차림 비용(4인 가족 기준 24개 품목)은 평균 20만2691원이다. 지난해 설 2주 전과 비교해 0.3% 낮아졌다.

농식품부는 설 성수품 가격은 전반적으로 지난해와 유사한 수준을 유지하고 있고, 설 10대 성수품 공급 또한 지난 6일 기준 112만t으로 일별 공급 계획 대비 111.5%를 기록해 원활하게 이뤄지고 있다고 밝혔다.