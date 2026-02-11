[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 6월 3일 실시하는 제9회 지방선거를 앞두고 유권자 중심의 깨끗한 사이버 선거문화 조성을 위해 2월 3일부터 ‘사이버선거문화 자정캠페인’을 추진 중이라고 밝혔다.

이번 캠페인은 허위사실 유포·비방‧딥페이크등 사이버상 위법행위 예방을 위해 네이버·다음 등 주요 포털사 4곳, 디시인사이드 등 인터넷 커뮤니티 20여곳, 뤼튼테크놀로지스 등 AI콘텐츠 제작·플랫폼 운영사 30여곳과 협업·진행한다.

포털사 뉴스 댓글창, 인터넷 커뮤니티, AI사 홈페이지 등에「공직선거법」안내 자정문구⁕를 표출하여 온라인 자율 규제 유도를 통해 위법행위를 사전에 예방하는 한편

주요 포털사와 인터넷 커뮤니티 홈페이지 등에 웹배너⁕를 게시하여 위법게시물 신고·제보도 활성화한다.

중앙선관위는 “이번 캠페인이 유권자의 자발적 참여와 자정기능을 강화하고, 나아가 깨끗한 사이버 선거문화 정착을 위한 계기가 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.