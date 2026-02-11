[헤럴드경제=임세준 기자] 폴스타코리아가 11일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 ‘2026 폴스타 미디어 데이’를 열고 신차 2종 출시 계획과 향후 전략을 발표했다.

폴스타코리아는 2026년을 ‘Premium to Luxury’ 원년으로 삼고 제품 라인업 확장, 브랜드 가치 및 인지도 제고, 고객 소유 경험(ownership) 고도화를 본격 추진한다고 밝혔다.