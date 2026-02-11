“한국에서 유대 강화할 것”

[헤럴드경제=이원율 기자]루이스 이나시우 룰라 다시우바(80) 대통령의 한국 방문에 앞서 브라질 영부인이 한인 커뮤니티와 교류한 후 한복을 입은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

세계한민족여성네트워크(KOWIN) 브라질 지회 등에 따르면 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바(59) 여사는 전날 상파울루 총영사 관저에서 브라질한인회 및 총영사관 관계자와 만나 대화를 나눴다.

다시우바 여사는 이날 한복을 선물받았다. 한복은 세계한민족여성네트워크 브라질 지회 이인숙 전 회장이 한국에서 직접 산 것으로 알려졌다.

이후 다시우바 여사는 흰 저고리에 푸른 빛이 감도는 치마를 입은 채 두 손을 가지런히 모으고 의자에 앉아 찍은 사진, 한인회 관계자 등에게서 환영받는 동영상 등을 자신의 SNS에 게시했다. 병풍, 다식, 자개 공예품 등 한국 전통 물품도 함께였다.

다시우바 여사는 인스타그램 글에서 “한국 공식 방문을 앞둔 시점에서 저는 한복을 선물받는 영광을 받았다”고 했다. 한복에 대해선 “주로 축제, 결혼, 명절, 문화 행사 등에 입는 한국의 전통 의상”이라고 설명했다.

브라질 영부인은 음악과 음식 등 양국의 문화적 연결고리를 놓고도 높이 평가했다. 그는 “저희는 곧 한국으로 가서 양국 간 외교적, 문화적, 경제적 유대를 강화할 것”이라고 했다.

룰라 대통령은 다시우바 여사와 2022년 5월에 결혼했다. 룰라 대통령은 앞선 두 명의 아내와는 잇따라 사별한 바 있다.

한편 청와대는 지난 5일 룰라 대통령의 방한 일정을 조율 중이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 앞서 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 가진 한·브라질 정상회담에서 “룰라 대통령의 방한을 기대한다”며 초청 뜻을 전했었다.

룰라 대통령이 이 초청을 수락해 실무적 조율을 진행했다.

당시 청와대는 구체적 일정에 대해 “확정되는 대로 양측 간 합의 하에 발표할 예정”이라고 했다.