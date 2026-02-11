순천시·서울대와 ‘블루카본 생태계’ 협약 ‘마린 글라스’ 물 접촉하면 미네랄 전환

LG전자가 전남 순천만 갯벌에 유리 파우더 활용 신소재 ‘마린 글라스’를 활용한 해양생물 생장효과 검증에 나선다.

LG전자는 11일 순천시청에서 순천시, 서울대 블루카본사업단과 ‘블루카본 생태계 조성 및 탄소중립 공동 이행을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 협약식에는 김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장과 노관규 순천시장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 LG전자는 유네스코 세계자연유산인 순천만 갯벌 약 1500㎡ 면적에 마린 글라스(사진)를 적용, 해조류 및 염생식물의 생장과 탄소 흡수효율을 검증하는 실증 사업을 진행한다. 아울러 블루카본 흡수원 확대를 위한 협력에도 나선다. 블루카본은 해양 및 연안 생태계가 흡수하고 저장하는 탄소로, 육상 생태계보다 탄소 흡수 속도가 빠르고 탄소 저장능력도 큰 것으로 알려졌다.

마린 글라스는 물과 접촉하면 미네랄 이온으로 변하는 기능성 유리 소재다. 해조류와 염생식물의 생장에 필요한 미네랄을 일정한 양과 속도로 공급하는 것이 특징이다. LG전자는 사용 목적에 맞춰 미네랄 성분이 정밀하게 용해되도록 제어하는 독자 기술을 갖고 있다. 마린 글라스는 종류와 양, 형태까지 원하는 방식으로 구현할 수 있어 활용성이 높다. 유속이 빠른 지역에선 미네랄 성분이 흩어지지 않도록 단단하고 무거운 구(球) 형태의 비즈나 납작한 칩 형태로 제작할 수 있다.

LG전자는 이번 협력을 통해 블루카본 생태계 조성과 보존을 통한 탄소중립 이행은 물론 순천만 갯벌 내 염생식물 군락지 조성과 장기적인 생태계 관리 모델 구축까지 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.

지난해 말 부산광역시와도 업무협약을 맺고 낙동강 하구 염습지에 마린 글라스를 적용한 데 이어 이번 순천시와의 협력을 계기로 LG전자의 신소재 연구개발에 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

김영석 실장은 “환경 보존과 탄소문제 해결에 기여하는 동시에 지속 가능한 신소재 사업을 발전시켜 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다. 김현일 기자