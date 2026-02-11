12일 11개 매장 판매 시작

[헤럴드경제=박연수 기자] 스타벅스 코리아가 서울 망원동 빵집 ‘투떰즈업’과 협업해 맘모롤을 선보인다고 11일 밝혔다.

신제품은 스타벅스의 차별화된 협업 프로그램 ‘테이스티 저니’의 일환이다. 테이스티 저니는 젊은 층 고객 취향에 따라 다양한 콜라보레이션 푸드를 제안하는 프로그램이다. 2024년부터 현재까지 올드페리도넛, 키친205, 메종엠오 등 12곳과 협업했다.

협업 상대인 투떰즈업은 빵케팅(빵 티켓팅)이 필요할 만큼 유명하다. 맘모스빵, 쌀베이글, 꾸덕바 등이 주력 메뉴다.

맘모롤은 소보루 빵에 팥 앙금과 딸기 잼을 겹겹이 더하고, 바닐라 크림에 완두 앙금과 견과류를 넣어 말아낸 맘모스 롤 브레드다. 스타벅스는 커피와 잘 어울리게 리뉴얼했다.

맘모롤은 12일부터 스타필드코엑스몰R, 용산역써밋R, 리저브광화문 등 11개 매장에서 판매한다.

스타벅스 관계자는 “고객들이 줄 서서 맛보던 맛집 메뉴를 일상에서 더 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.