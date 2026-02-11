미국 현지서 ‘대형원전 기술설명회’ 개최 “한미 에너지 파트너십 기반 협력 도모”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 미국 대형원전 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

현대건설은 10일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에 위치한 더 웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 ‘대형원전 기술설명회’를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 행사는 텍사스주 아마릴로 외곽에서 추진 중인 페르미 아메리카의 ‘프로젝트 마타도르’의 대형원전 4기 건설 프로젝트의 성공적인 수행을 도모하기 위한 자리다.

현대건설은 ▷원전 시공 표준 ▷주요 기계 설치 공종 ▷모듈화 시공 개념 및 절차 ▷원전 특수 공종 ▷중량물 인양 ▷원전 건축 ▷전문인력 양성 등 원전 건설의 특수성을 중심으로 세미나를 진행했다. 행사에는 텍사스 지역 건설사를 비롯한 미국 원전 및 건설업계 약 100여 개 기업의 관계자들이 참석했다.

메수트 우즈만 페르미 뉴클리어 대표는 이날 “현대건설은 대규모 에너지 사업을 성공적으로 수행할 수 있는 산업적 규모와 실행력을 갖춘 기업”이라며 “페르미 아메리카는 현대건설과의 이번 협력을 미국의 에너지 생산 역량을 재건하기 위한 중대한 발걸음으로 인식하고 있다”고 말했다.

미국 정부가 자국 내 원전 건설에 속도를 내고 있어 한미 원전 협력 또한 빨라질 것으로 전망되고 있다.미국은 다년간 원전 건설이 중단돼 미국 내 전문인력과 공급망 등이 축소된 상태다. 현대건설은 이번 행사를 통해 뛰어난 역량을 보유한 기업과 긴밀한 협력 관계를 확보해 현지 사업 경쟁력을 제고한다는 방침이다.

현대건설은 지난해 페르미 아메리카와 프로젝트 마타도르의 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계(FEED) 용역 계약을 체결한 이후 올 상반기 설계·조달·시공(EPC) 계약을 목표로 부지 배치 계획 개발, 냉각 방식 검토, 예산 및 공정 산출 등의 업무 수행에 매진하고 있다.

현대건설 관계자는 “이번 행사를 계기로 현지 유력 건설사들의 원전사업 참여도를 높이는 데 일조할 수 있기를 희망한다”며 “현대건설과 페르미 아메리카 양사 간 면담을 통해 대형원전 EPC 추진을 비롯한 다각적 협력 방안을 모색 중인 만큼 텍사스 지역을 넘어 미국의 원전 건설에서 지속가능한 협력 구조를 구축할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.