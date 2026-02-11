[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 학생들의 진로와 적성에 따른 과목 선택권을 보장하고 고교학점제의 안정적인 정착을 위해 학교 밖 교육기관과 운영학교를 확대한다고 11일 밝혔다.

‘학교 밖 교육’은 학생이 진로와 적성을 고려해 수강을 희망한 과목이나 창의적 체험활동 중, 학교 내 개설이나 학교 간 공동교육과정 운영이 어려운 경우 일정한 요건을 갖춘 지역사회 기관을 통해 이수하는 교육이다.

도교육청은 기존 6개 대학과 4개 지역 기관에 더해 동국대, 영남대, 대구교육대 등 지역대학과 국립해양과학관, 국립청소년미래환경센터 등 지역 거점 기관을 중심으로 신규 프로그램을 추가 승인해 운영할 계획이다.

특히 올해 3개 대학을 추가 선정해 도내 학교에 안내함으로써 고교학점제 운용을 적극 지원할 방침이다.

대구교육대학교에서 운영하는 초등교사 희망 학생 대상 창의적 체험활동 프로그램은 지난 학기에도 높은 만족도를 보였다.

국립해양과학관의 경우 실험․실습 장비를 활용한 다양한 프로그램을 운영해 거리상 참여가 쉽지 않았던 포항동성고등학교 학생들도 참여하게 됐다.

또 영주제일고는 매 학기 학교 밖 교육 운영에 참여하고 있으며 이번 학기에도 기업과 경영, 데이터 과학, 생태와 환경 수업에 참여해 지역 연계 교육과정 운영을 지속하고 있다.

이 학교는 자율형 공립고 2.0 운영학교로서 지역 연계 교육의 모범적인 모델을 제시하고 있다.

경북교육청은 농어촌 소규모학교가 많은 지역적 특성을 고려해 학생들이 과목 선택에 어려움을 겪지 않도록 온오프라인 공동교육과정과 경북온라인학교 수업도 지속적으로 강화할 예정이다.

이를 통해 지역과 거리의 제약 없이 모든 학생이 자신의 진로를 설계할 수 있는 교육환경을 조성한다는 계획이다.

임종식 경북교육감은 “이제 교육은 학교라는 공간적 한계를 넘어 지역사회 전체가 함께 고민하고 만들어가는 공유 학습 체제가 돼야 한다”며 “학교 밖 교육 확대를 통해 학생들이 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.