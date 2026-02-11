88개 공공기관 참여...K-RE100 활성화 업무협약

[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부는 11일 서울 한전아트센터에서 김성환 장관 주재로 88개 공공기관이 참여하는 ‘공공기관 케이-알이(K-RE)100’ 출범식을 열었다.

정부는 올해부터 ‘공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)’상 ‘K-RE100 가입 및 이행 실적’을 공공기관 경영평가 지표로 도입했다. 이에 따라 공공기관은 재생에너지 활용 수준을 매년 평가받는다.

기후부는 이를 통해 현재 평균 14% 수준인 공공기관의 재생에너지 사용 비율을 2030년까지 국제사회의 ‘재생에너지 100% 사용(RE100)’ 권고 기준인 60%까지 높여나간다는 구상이다. RE100는 기업에서 사용하는 전기량의 100%를 태양광·풍력 등의 재생에너지로 충당하겠다는 국제적인 운동이다.

공공기관은 지붕, 주차장 등 유휴부지를 활용해 재생에너지 설비를 설치하거나 재생에너지 직접전력거래계약(PPA)을 추진하는 등 다양한 방식으로 재생에너지 사용을 늘릴 계획이다.

이를 통해 재생에너지 투자 확대와 국산 기자재 활용 등 산업생태계를 강화하고 햇빛·바람소득마을과 같은 주민참여사업 확산 등 국민 체감 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

기후부는 민간 금융기관과 1100억원 규모의 K-RE100 펀드를 조성해 재생에너지 보급과 활용을 뒷받침할 계획이다. 재생에너지 설비 설치를 위한 금융지원에 사용된다.

또 공공기관의 재생에너지 사용 이행계획 수립과 이행현황 등을 지속적으로 점검하고, 기후에너지환경부 산하기관인 한국에너지공단에서 최적의 추진 방향을 제시하는 진단(컨설팅)을 통해 효율적인 재생에너지 이행을 지원한다.

이날 출범식에서는 위와 같은 내용을 골자로 하는 ‘공공기관 K-RE100 활성화 업무협약’을 정부와 모든 88개 공공기관이 체결했다.

김성환 기후부 장관은 “2030년 재생에너지 100GW 목표 달성과 이를 통한 비용경쟁력 확보, 산업경쟁력 강화 및 국민체감 활성화를 위해서는 공공기관의 역할이 매우 중요하다”면서 “공공기관의 재생에너지 사용 비율 지표가 신설된 만큼, 재생에너지 중심의 에너지 대전환 국정과제를 반드시 실현하겠다”고 강조했다.