‘제15회 대한민국 유권자의 날’ 기념식에서 ‘2026 유권자 대상’ 수상

[헤럴드경제=박준환 기자]“의왕시민 여러분과 함께 받은 ‘2026 유권자 대상’, 깊이 감사드립니다.”

김성제 의왕시장이 지난 10일 ‘제15회 대한민국 유권자의 날’을 맞아 국회의원회관 대회의실에서 열린 기념식에서 ‘2026 유권자 대상’을 수상했다.

이날 시상식에 참석한 김 시장은 “이 상이 지닌 의미를 조용히 되새겨 보았다”고 밝혔다.

김성제 시장은 “이 자리에 설 수 있었던 이유가 결코 개인의 노력만은 아니라는 사실을 누구보다 잘 알고 있기 때문이다. 늘 시정에 관심을 보내주시고, 때로는 따뜻한 격려로, 때로는 진심 어린 조언으로 함께 방향을 잡아 주신 의왕시민 여러분이 있었기에 가능한 일이었다”고 자평했다.

그러면서 “현장에서 만난 시민 한 분 한 분의 목소리, 생활 속에서 전해주신 작은 불편과 간절한 바람들이 시정을 움직이는 가장 큰 힘이었다. 이번 수상은 누군가의 성과라기보다, 우리 모두가 함께 만들어 온 참여의 시간들이 모여 이루어진 결과라고 생각한다”고 전했다.

또 “유권자의 권리와 참여의 가치가 일상 속에서 자연스럽게 존중받는 지역사회를 만들기 위해, 앞으로도 시민의 말씀을 가장 먼저 듣고 약속드린 일은 끝까지 책임 있게 실천하겠다”고 약속했다.