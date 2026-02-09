부산시·부산은행·부산신용보증재단…1500억원 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 9일 오전 시청 12층 소회의실에서 박형준 시장, 김성주 부산은행장, 구교성 부산신용보증재단 이사장과 지역 소상공인 등이 참석한 가운데 소상공인 정책자금 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 지역의 소상공인·자영업자의 어려움을 덜고자 ㈜부산은행이 부산신용보증재단에 100억원을 출연해 소상공인 정책자금을 지원하기 위해 마련됐다. 특히 이번 협약은 금융권 포용금융 및 지역상생 협력 기조에 따라 지역 금융기관이 지역경제 회복과 소상공인 경영 안정을 위해 함께 참여하는 상생금융 실천 사례로서 의미가 있다.

업무협약을 통해 시·부산은행·부산신용보증재단은 협력 체계를 바탕으로 총 1500억원 규모의 소상공인 특별자금을 지원한다. 시는 보증재원 출연과 이차보전 예산을 확보하고, ㈜부산은행은 특별출연과 우대금리를, 부산신용보증재단은 출연금을 기반으로 신용보증을 제공한다.

특히 시는 이차보전률을 지난해 1.0%에서 올해 1.5%로 상향해 소상공인의 금융부담을 한층 완화했다. ‘착한가격업소’에는 이차보전 1.0%p를 추가해 최대 2.5%까지 지원할 계획이다. 이를 통해 소상공인 경영난 완화와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

한편 시는 올해 중소기업·소상공인 경영난 해소와 지역경제 활성화를 위해 1조4650억원 규모의 정책자금을 지원하고 있으며 향후 추가경정예산 편성을 통해 정책자금 지원규모를 지속적으로 확대할 예정이다.