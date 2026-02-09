민간위탁기관 23곳 선정…50대 중장년 2000명 경력전환형 일경험 제공 월 최대 150만원 수당 지원…기업엔 참여자 1인당 40만원 보조

[헤럴드경제=김용훈 기자] 퇴직 후 새로운 분야로의 재취업을 준비하는 50대 중장년을 대상으로 한 ‘중장년 경력지원제’가 올해 본격 가동된다. 자격 취득이나 직업훈련 이후에도 실제 경력이 없어 취업에 어려움을 겪는 50대 중장년을 대상으로 한 정책이다.

9일 고용노동부에 따르면 정부는 ‘중장년 경력지원제’ 운영을 맡을 민간위탁기관 23곳을 선정하고 본격적인 사업 추진에 들어간다. 이번 사업은 퇴직 후 경력 전환을 희망하는 50대 중장년에게 실제 직무 수행 기회를 제공해 재취업으로의 연계를 돕는 것이 핵심이다.

중장년 경력지원제는 사무직 등 주된 업무에서 퇴직한 뒤 새로운 분야로의 전환을 위해 자격증을 취득하거나 직업훈련을 이수한 중장년을 대상으로 한다. 참여자는 1~3개월간 기업 현장에서 실무를 수행하며, 직무 적응을 돕기 위한 멘토링과 기초 실무 교육도 함께 받는다.

정부는 2025년 시범사업을 거쳐 올해 사업 규모를 2000명으로 확대했다. 참여 기간 동안 중장년에게는 월 최대 150만원의 참여수당이 지급되며, 참여 기업에는 프로그램 운영과 참여자 관리를 위한 비용으로 참여자 1인당 월 최대 40만원이 지원된다.

노동부는 이번 사업을 통해 단순 훈련에 그치지 않고 실제 채용으로 이어질 수 있는 ‘경력 전환형 일경험’ 모델을 정착시킨다는 계획이다. 지난해 시범사업에서는 1720명의 중장년이 참여해 새로운 분야의 직무 경험을 쌓았고, 일부는 재취업으로 이어졌다.

권진호 노동부 통합고용정책국장은 “중장년들이 많은 시간과 비용을 들여 자격을 취득하고 훈련을 이수해도 경력이 없어 취업하지 못하는 경우가 적지 않다”며 “나이가 새로운 도전을 가로막는 기준이 되지 않도록 다양한 일경험 기회를 통해 중장년의 재도약을 지원하겠다”고 밝혔다.

참여를 희망하는 중장년과 기업은 오는 19일부터 전국 7개 고용센터와 23개 위탁기관, 고용24 누리집을 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 노동부 고객센터(1350)를 통해 안내받을 수 있다.