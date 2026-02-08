“건설임대 아닌 매입임대 계속 허용할지”…논의 제안

[헤럴드경제=신주희 기자] 이재명 대통령이 연일 다주택자에 대한 비판 수위를 높이고 있다. 그러면서 현행 임대사업자 제도의 문제점을 공개적으로 언급하며 ‘매입임대’ 제도 유지 여부에 대한 논의를 촉발했다.

이 대통령은 8일 소셜네트워크서비스 X(옛 트위터)에 올린 글에서 “한 사람이 수백채씩 집을 사 모으도록 허용하면 수만채 집을 지어 공급한들 부족할 수밖에 없지 않겠느냐”고 썼다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “임대용 주택을 건축했다면 몰라도 임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사 모을 수 있다는 것도 이상하다”며 이같이 지적했다.

그러면서 “건설임대 아닌 매입임대를 계속 허용할지에 대한 의견을 묻는다”고 덧붙였다.

이 게시물에는 이 대통령이 다주택자를 향해 ‘양도세 중과 유예 종료’ 메시지를 거듭 발신한 이후 서울 아파트 매물이 크게 늘었다는 언론 기사가 첨부됐다.

건설임대는 건설사 등이 직접 주택을 지어 임대로 내놓는 형식을 매입임대는 기존에 지어진 주택을 사들여 세입자를 받는 형식을 일컫는다.

이 가운데 민간 사업자의 매입임대를 둘러싸고는 부동산이라는 한정된 자원을 일부가 독식해 지대를 추구한다는 지적도 있다.

한편으로는 이들 역시 중요한 주택 공급자로서 부동산 시장의 안정에 필요해 매입임대 제도 폐지에는 신중해야한다는 입장도 있다.