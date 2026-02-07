시민·마사회노조 등 1000여명 정부안 철회 요구

[헤럴드경제=박병국 기자] “주민동의 젼혀없는 주택개발 철회하라.”

과천 경마공원(렛츠런파크)을 이전하고 해당 부지에 주택을 공급하는 계획이 담긴 정부의 주택공급안에 반대하는 집회가 7일 오후 경기 과천시 중앙공원에서 열렸다.

이날 집회에는 시민과 한국마사회 노동조합원, 신계용 과천시장, 김진웅 과천시의원, 최기식 국민의힘 의왕과천당협위원장 등이 참석했다.

집회는 주택공급안 반대 퍼포먼스, 결의문 낭독, 거리 행진 등의 순서로 진행됐다.

최 당협위원장은 삭발식을 했으며 참석자들은 과천시의회까지 행진한 뒤 집회를 마무리했다.

시민 참석자들은 “주민동의 전혀 없는 주택개발 철회하라”, “절대 사수 전면 철회” 등의 구호를 외쳤고 마사회 노조원들은 “현장무시 고객무시 경마공원 이전 반대”, “경마팬 무시하는 졸속행정 철회하라”, “말산업 폐허 위로 아파트가 웬말이냐”라고 적힌 피켓을 흔들었다.

집회에서 김 시의원은 “과천은 현재 2만가구가 계획되어 있고 인근 의왕에 6만가구, 화성봉담에 1만가구가 계획돼 있어 주택공급안대로 될 경우 과천은 교통지옥이 될 것이 명약관화하다”며 “정부는 서울 집값을 잡기 위해 과천을 희생양으로 삼지 말라”고 말했다.

집회를 주최한 과천경마공원이전반대비상대책위원회 측은 이번 집회에 1500여명이 참석했다고 봤다. 경찰은 1000여명으로 추산했다.

정부는 지난달 29일 서울 3만2000가구(26곳), 경기 2만8000가구(18곳), 인천 100가구(2곳) 등 수도권 우수 입지 총 487만㎡에 청년·신혼부부 등을 주요 대상으로 주택 약 6만가구를 공급하겠다고 발표했다. 정부의 계획안에는 과천 방첩사 부지(28만㎡)와 경마공원(115만㎡)을 함께 이전하고 이 부지를 통합 개발해 9800가구를 공급한다는 계획이 담겼다.