[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 권칠승 의원(경기 화성병)은 6일 오후 경기도지사 출마 이후 첫 번째 현장행보로 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 조성 현장을 방문해 관계자 간담회를 갖고 기업 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 용인 반도체 클러스터를 지역구로 두고 있는 이상식 의원(경기 용인갑)과 경기도·용인시 의원들도 함께했다.

권 의원은 “반도체 클러스터는 단순히 산업집약지를 조성하는 사업이 아니라, 산업과 일자리, 주거와 생활권이 함께 만들어지는 국가사업”이라며 “이 정도 규모의 사업은 국가와 지자체의 지원, 기업의 전력·용수 등 자기분담 노력이 함께 어우러져야만 성공할 수 있다”고 강조했다.

SK하이닉스 용인 반도체 클러스터는 총 600조원 규모로 추진되는 대형 프로젝트로, 우리 기업들은 반도체 팹뿐만이 아닌 용수, 전력 기반시설에도 막대한 투자를 진행하고 있다. 여의도 1.4배에 달하는 약 126만 평 부지에, 수십여개의 협력업체 입주가 예정된 하이닉스 투자를 통해 용인시에는 막대한 인구유입, 고용창출 효과와 함께 수백조 원의 경제효과도 기대되는 상황이다.

권 의원은 “이미 확정되어 준비되고 있는 계획을 일부 우려만으로 흔들거나 트집 잡는 것은 바람직하지 않다”며 “지금 필요한 것은 논쟁이 아니라, 성공을 위한 책임 있는 조정과 실행”이라고 밝혔다.

특히 전력 문제와 관련해 권 의원은 “지금 당장은 무엇보다 안정적인 전력 공급을 확실히 약속받는 것이 가장 중요하다”면서도 “장기적으로는 NDC(온실가스 감축목표), 발전원에 따른 생산비 부담, 전력요금 경쟁력 등 구조적 문제까지 함께 고려해야 한다”는 견해를 밝혔다.

이어 “경기도와 기업이 긴밀한 협력관계를 바탕으로 국가 전력 공급정책에 대해 일관된 목소리”를 낼 필요가 있다”며 “전력망 확충, 변전소·송전선로 구축 등 핵심 인프라가 지연되지 않도록 경기도가 책임 있게 조정하고 추진해야 한다”고 강조했다.

권 의원은 이러한 문제의식에 따라 출마선언에서 SMR(소형모듈원자로) 실증단지 유치 추진을 제시한 바 있다. 권 의원은 SMR이 국가 NDC 목표 달성을 위한 현실적 수단이 될 수 있을 뿐 아니라, 24시간 고품위·안정적 전력 수요가 필요한 첨단 제조업에 중요한 전원 대안이 될 수 있고, 그 자체로 경기도와 대한민국의 미래 먹거리가 될 수 있는 핵심 첨단산업이라고 강조하였다.

권 의원은 “출마 예정자로서, 경기도정에 실질적인 해법을 제시하고 싶다”며 “경기도 성공시대, 민주당 전성시대를 위해 대한민국 성장엔진 경기도가 멈추지 않도록, 산업 현장에서부터 답을 찾고 끝까지 책임 있게 뛰겠다”고 밝혔다.