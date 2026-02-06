쿠팡 대표, 두 번째 경찰 출석 국정원 운운한 위증 혐의 조사

[헤럴드경제=이영기 기자] 해럴드 로저스 쿠팡 대표가 두 번째로 경찰에 출석했다. 지난해 말 국회 청문회 당시 위증을 했다는 혐의도 받는 그는 6일 오후 1시30분께 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석하며 “쿠팡은 앞으로 모든 정부 조사에 충실히 임하겠다. 오늘 경찰 조사에도 성실히 협조하겠다”고 말했다.

로저스 대표는 위증 혐의를 인정하는지, 쿠팡이 차별 대우를 받는다고 미 하원에 로비한 사실이 있는지, 미국 의회에 출석할 것인지 등 취재진의 추가 질문에 답하지 않은 채 이동했다.

로저스 대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 쿠팡 사태 연석 청문회에서 위증했다는 혐의로 고발됐다. 당시 로저스 대표는 쿠팡이 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 직원을 만난 배경에 대해 “한국 정부의 지시가 있었다”고 답했다. 이후 그가 말한 한국 정부가 국정원을 의미하는 것으로 알려졌다.

이에 국정원은 ‘쿠팡 측에 어떤 지시도 한 바 없다’고 발표하며 위증죄로 고발을 요청했다. 이 같은 요청에 국회 과학기술정보방송통신위원회는 청문회 다음날인 31일 로저스 대표와 김범석 쿠팡 의장 등 전·현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 했다.

앞서 로저스 대표는 지난달 30일에도 공무집행방해와 업무방해 등 혐의로 경찰에 출석한 바 있다. 지난 12월 25일 쿠팡이 개인정보 유출 사태에 대해 발표한 ‘셀프 조사’ 관련 증거를 인멸했다는 혐의다.

쿠팡은 셀프 조사 과정에서 개인정보 유출 유력 피의자인 중국 국적 전직 직원과 접촉하고 노트북을 수거해 자체 조사하는 과정에서 불리한 증거를 인멸한 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.

국회 청문회를 마치고 미국으로 출국했던 로저스 대표는 지난달 21일 입국했다. 경찰은 로저스 대표에 대한 출국정지 조치를 추진했으나 검찰이 신중 의견을 내며 무산됐다. 그가 자진 입국했고 경찰의 출석 요구에 반응하고 있다는 이유에서다.