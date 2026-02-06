넥서스파마(주)가 선보인 국내 프리미엄 스킨케어 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 오는 2월 18일부터 26일까지, 서울 여의도 더현대서울 1층에서 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 더현대서울이라는 상징적인 공간을 시작점으로, 글루타넥스가 2026년 새롭게 펼쳐갈 브랜드 행보를 본격적으로 알리는 첫 오프라인 이벤트라는 점에서 의미를 더한다. 글루타넥스의 브랜드 철학인 ‘GLOW SCIENCE, 밝히는 기술’을 중심으로, 피부 본연의 빛을 끌어내는 브랜드 메시지를 공간 전반에 담아낸 것이 특징이다.

글루타넥스는 2025년 성수 지역에서 진행한 팝업스토어를 성공적으로 운영하며 오프라인 경쟁력을 입증했으며, 최근 백화점 유통 채널에서도 주목받는 브랜드로 자리매김하고 있다. 이번 더현대서울 팝업스토어는 이러한 흐름 속에서 더현대서울 측 역시 브랜드 방향성과 콘텐츠에 대한 기대를 보이며 준비 단계부터 주목한 프로젝트로, 글루타넥스의 오프라인 확장 행보에 상징성을 더한다.

특히 이번 팝업에서는 신규 브랜드 모델 공개와 함께 신제품을 집중 조명하는 구성으로, 글루타넥스가 말하는 ‘밝히는 기술’을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 기획됐다. 단순한 제품 전시를 넘어, 브랜드 철학과 기술력을 오프라인 공간에서 직접 체감할 수 있도록 설계됐다.

팝업 현장에서는 글루타넥스의 핵심 제품들을 최대 50% 할인 혜택으로 만나볼 수 있으며, 방문 고객을 위한 뽑기 이벤트, 스톱워치 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 운영된다. 이를 통해 고객들이 즐겁게 참여하며 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

글루타넥스 관계자는 “이번 더현대서울 팝업스토어는 글루타넥스의 ‘밝히는 기술’을 오프라인 공간에서 본격적으로 선보이는 자리”라며, “2026년을 맞아 한지민 배우와 함께 새로운 챕터를 여는 시작으로서 ‘FIND YOUR GLOW’라는 메시지 아래, 각자의 피부가 지닌 고유한 빛을 발견하는 새로운 시작을 제안하고자 했다. 이번 팝업이 브랜드의 방향성과 메시지를 가장 효과적으로 전달하는 출발점이 되길 기대한다”고 전했다