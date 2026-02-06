경찰 합동단속 실시... 현장 계도 조치 올해 15번 현장단속... 48건 위반 적발 진교훈 구청장 “인식 개선이 무엇보다 중요”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 도시 미관을 저해하고 주민 불편의 원인인 ‘쓰레기 무단투기 근절’을 위해 강도 높은 대응에 나섰다.

진교훈 강서구청장은 지난 5일 오후 5시 까치산역 일대 무단투기 상습 지역을 찾아 쓰레기 봉투를 뜯어 내용물을 확인하는 파봉단속을 실시했다.

강서구무단투기단속반이라고 적힌 형광색 조끼와 목장갑을 착용한 채 까치산역에서 복개천 먹자골목까지 이어지는 800m 구간에 버려진 쓰레기를 직접 확인하며, 무단투기 실태를 점검했다.

이날 현장에서는 영수증 등 투기자를 특정할 수 있는 증거물을 확보해 상가 4곳에 대해 위반확인서를 징구하고 과태료 부과 기준을 안내하는 등 현장 계도 조치가 이뤄졌다.

현장단속은 강서경찰서와 협력해 합동단속으로 진행됐다. 경찰관, 무단투기 단속반 등 20여 명이 함께했다.

구는 올해 무단투기에 대한 강력 대응과 체계적인 관리를 위해 무단투기 단속 태스크포스(TF)와 무단투기 단속반을 신설했다.

이 전담 조직을 통해 지속적인 무단투기 단속에 나서는 한편, 올바른 쓰레기 배출 문화 정착을 위한 주민 홍보 활동을 이어나간다는 방침이다.

상가 밀집지역, 번화가 등 유동인구가 많은 지역은 매월 경찰 합동단속을 실시하고, 골목길이나 주택 밀집 지역에 대해선 TF팀과 동주민센터가 상시 단속한다.

현재까지 15번의 현장 단속이 이뤄졌으며, 48건의 위반사례를 적발해 계도 조치했다.

강서구 무단투기 근절 대책은 과태료 부과가 아니라 주민 인식을 개선하고 올바른 쓰레기 배출문화를 정착시키는 데 목적이 있다.

주민들의 자발적 참여를 유도하기 위해 계도 위주의 단속을 실시하고 무단투기 근절 교육 프로그램도 함께 운영한다. 다만, 구는 상습 위반자에 대해서는 예외 없이 과태료를 부과할 계획이다.

진교훈 구청장은 “쓰레기 무단투기로 주민들이 일상생활에서 겪는 불편함이 매우 크지만 빌라나 다세대 주택, 상가 밀집지역 등의 경우는 쓰레기를 버릴 공간이 부족한 현실적인 한계점 또한 갖고 있다”며 “쓰레기 배출에 대한 인식 개선 뿐만 아니라 효율적인 쓰레기 배출 개선방안도 마련해 나가겠다”고 말했다.