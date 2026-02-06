장동혁 “정치생명 걸고 사퇴 요구시 전당원투표” 소장파 “포커판 만드나”·“지선 필패” 비난 봇물 당권파 “당원 70% 이상 지지 확신…잡초의 한 방”

[헤럴드경제=김해솔·정석준(제주) 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 자신에게 사퇴를 요구하려면 쌍방 정치생명을 건 전 당원 투표를 실시하자고 선언한 뒤 당내 갈등이 격화하고 있다. 우선 소장파를 중심으로 “조폭식 공갈 협박”, “포커판을 만들어 버렸다”는 비판이 쏟아진다. 반면 당권파는 “당내 온실 속 화초들을 장동혁이라는 잡초가 확실하게 제압한 한 방”이라고 받아쳤다.

국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 권영진 의원은 6일 페이스북을 통해 장 대표를 겨냥 “민주 정당의 지도자 입에서 나왔다고는 도저히 믿기지 않는 조폭식 공갈 협박”이라고 비판했다.

앞서 장 대표는 전날 기자간담회를 열고 “누구라도 내일(6일)까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구하면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 “당원들이 사퇴하라고 하거나 재신임받지 못하면 당대표직도, 국회의원직도 내려놓겠다”고 말했다.

이에 권 의원은 “이대로 가면 지방선거는 필패할 것”이라며 “사퇴도 재신임도 요구하지 않을테니 제발 정신 좀 차리라”고 쏘아붙였다.

김용태 의원도 이날 CBS 라디오에서 “(장 대표가) 정치를 하라고 했더니 포커판을 만들어 버렸다”며 “최소한의 기대마저도 물거품이 되는 것 같아 굉장히 안타까웠다”고 말했다.

일각에서는 장 대표 측이 현재 당원 구조가 장 대표에게 유리하게 구성됐다는 판단하에 승부수를 던진 것이라는 분석이 나온다. 이에 김 의원은 “장 대표가 잘해서 당원이 늘었다고 생각하지 않는다. 지방선거에서 시장, 군수, 구청장으로 출마하려는 분들이 당내 경선을 준비하기 위해 당원 배가운동을 했던 것이 가장 컸던 것 아닐까 싶다”며 “만약 정말 장 대표라든지 (당권파) 본인들이 지금 지도부가 ‘윤어게인’을 하는 것에 있어 많은 당원이 가입했다고 생각한다면 대단한 착각”이라고 지적했다.

반면 장 대표 측근으로 분류되는 장예찬 여의도연구원 부원장은 이날 YTN 라디오에서 “(전 당원 투표 시) 70% 이상의 압도적인 당원들의 지지가 있을 거라고 확신한다. 다른 의원들도 다 안다”며 “초재선 그룹이나 친한(친한동훈)계도 알기 때문에 ‘그래, 재신임 해 보자’라고 못 하는 것”이라고 주장했다.

장 부원장은 특히 “말은 많은데 행동하겠다는 사람이 아무도 없지 않느냐”면서 “온실 속 화초들을 장동혁이라는 잡초가 확실하게 제압한 한 방”이라고 의미를 부여하기도 했다.

한편 민생행보 차 전날부터 제주를 방문 중인 장 대표는 이날 오전 쌍특검(통일교·더불어민주당 공천 뇌물 특검) 도입을 촉구하는 피켓 시위 현장을 찾아 당원들을 격려하고, 제주 제2공항 예정지를 찾아 주민 간담회를 가졌다.