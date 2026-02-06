베스트셀링 모델 기반… 1억2110만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 코리아가 오는 10일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 2월 온라인 한정 에디션 3종을 출시한다고 6일 밝혔다.

이달에는 베스트셀링 모델을 기반으로 특별한 색상과 고급스러운 옵션, 역동성을 강조한 디자인 요소를 더한 온라인 한정 에디션을 선보인다. ▷BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션 ▷BMW X5 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션 ▷BMW X6 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션으로 구성되며, BMW 샵 온라인을 통해 판매된다.

‘BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션’은 플러그인 하이브리드(PHEV) 세단 ‘BMW 550e xDrive’에 감각적인 인디비주얼 페인트와 M 카본 익스테리어 패키지를 더해 한층 스포티하면서도 우아한 매력을 갖춘 특별 한정 에디션이다. 15대 한정 판매되며 가격은 1억2110만원이다.

차체에는 무광 특유의 절제된 고급스러움이 돋보이는 BMW 인디비주얼 프로즌 딥 그레이 색상을 바탕으로 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 M 카본 미러 캡과 M 카본 리어 스포일러를 적용해 스포티한 감성을 더했다. 실내에는 실버스톤 II 및 아틀라스 그레이 색상이 조화를 이룬 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 시트를 적용해 고급감을 강화했다.

최고출력 313마력을 내는 BMW 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 197마력의 BMW 5세대 eDrive 전기모터가 조합됐다. 합산 최고출력 489마력, 합산 최대토크 71.4kg·m를 발휘하며, 정지상태에서 시속 100㎞까지 4.3초 만에 가속한다. 여기에 1회 충전 시 전기모드로 62㎞를 주행할 수 있으며, 시속 140㎞까지 전기모터만으로도 가속이 가능하다.

‘BMW X5 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션’은 프리미엄 준대형 스포츠 액티비티 비히클(SAV)인 ‘BMW X5 xDrive 40i’에 M 스포츠 프로 패키지를 더해 스포티함을 강조한 온라인 한정 모델이다. 30대 한정 판매되며, 가격은 1억4100만원이다.

외관에는 M 카본 블랙 메탈릭 색상과 22인치 더블 스포크 제트블랙 휠, M 하이글로스 섀도우 라인을 적용해 강렬한 존재감을 완성하며, 어댑티브 LED 헤드라이트 내부를 검은색으로 마감한 M 라이트 섀도우 라인과 BMW 아이코닉 글로우 키드니 그릴이 조화를 이뤄 세련된 인상을 연출한다.

BMW X5 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션에는 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 발휘하는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 장착된다. 이와 함께 가속 반응성과 연료 효율을 높이는 48볼트 마일드 하이브리드 기술을 비롯해 주행 성능과 승차감을 모두 향상시키는 에어 서스펜션, 후륜 조향 기능인 인테그럴 액티브 스티어링, M 스포츠 배기 시스템도 기본으로 적용된다.

‘BMW X6 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션’은 정규 모델에 BMW 인디비주얼 페인트와 M 스포츠 프로 패키지를 더해 희소성을 높인 온라인 한정 에디션이다. 30대 한정 판매되며, 가격은 1억4390만원이다.

차체에는 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 색상을 적용해 고급스럽고 유려한 이미지를 연출한다. 전면부에는 BMW 키드니 아이코닉 글로우를 탑재해 우아한 인상을 완성하며, M 라이트 섀도우 라인과 M 하이글로스 섀도우 라인, 22인치 M 더블 스포크 바이컬러 휠을 장착해 역동적인 감각을 선사한다.

BMW X6 xDrive40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션은 최고출력 381마력을 발휘하는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재되며 48볼트 마일드 하이브리드 시스템, 에어 서스펜션, 주행에 박진감을 더하는 M 스포츠 배기 시스템이 기본으로 적용된다.