현금 보너스와 달리 주식 기반으로 보상 “회사 중장기 성장과 성과에 직접 참여”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권은 주식 보상 전용 플랫폼 ‘삼성증권 AT WORK’를 통해 업계 최초로 ‘선지급형 성과조건부주식(RSA·Restricted Stock Award)’ 지급 및 관리 서비스를 개시했다고 6일 밝혔다.

RSA는 회사가 임직원에게 주식을 선지급하고, 일정 기간 성과와 책임 이행 여부에 따라 보상을 확정하는 성과보상제도다. 현금 보너스와 달리 임직원이 회사의 중장기 성장과 성과에 직접 참여하도록 설계된 주식 기반 보상 방식으로, 미국과 일본 등 주요 선진국에서는 임원 및 핵심 인재 보상 수단으로 이미 보편화돼 있다.

국내에서는 주식 선지급 구조에 따른 의무보유 기간, 매도 제한, 성과 조건 관리 등 복합적인 요건을 안정적으로 운영할 수 있는 금융 인프라가 부족해 RSA 도입과 실행에 제약이 있었다.

삼성증권은 이러한 제도적·시스템적 한계를 해소하기 위해 ‘삼성증권 AT WORK’ 플랫폼에 RSA 전용 관리 계좌 기능을 구축했다.

해당 계좌는 선지급 주식에 대해 의무보유 기간과 매도 제한 조건을 계좌 구조에 직접 반영해, 지급 이후 관리 과정에서 발생할 수 있는 조건 변화를 체계적으로 통제할 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 삼성증권은 지난 1월 3만명 규모의 자사주 기반 RSA 성과 보상을 안정적으로 집행했고, 해당 기업 임원들의 공시 지원 모니터링 서비스도 제공하고 있다.

삼성증권은 이번 사례를 두고 RSA 제도를 단순한 제도 설계에 그치지 않고, 실제 지급과 사후 관리까지 가능한 플랫폼으로 구현한 첫 사례라고 평가했다.

박경희 삼성증권 WM부문장은 “삼성증권 AT WORK는 임직원 계좌 관리 서비스를 넘어 기업의 성과 보상 체계를 실질적으로 구현할 수 있는 플랫폼”이라며 “국내 최초로 RSA 지급과 관리가 가능한 구조를 완성한 것이 가장 큰 차별화 포인트”라고 말했다.