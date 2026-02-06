- 소방청 주관 ‘소방교육훈련기관 종합 평가’서 최우수기관 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 충청소방학교(학교장 정광복)는 소방청이 주관한 ‘2025년 소방교육훈련기관 종합 평가’에서 전국 1위인 최우수기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

전국 8개 소방학교를 대상으로 한 이번 평가에서 충청소방학교는 ▷교육 운영 ▷교수 역량 ▷교육 개선 노력 ▷안전 관리 등 5개 분야 정량·정성평가 전반에서 높은 점수를 받아 소방교육훈련기관으로서의 우수한 경쟁력을 입증했다.

충청소방학교는 1993년 천안에서 개교해 2024년 9월 청양캠퍼스로 이전한 이후 실화재 훈련시설과 친환경연료 화재대응센터, 장비교육관리센터 등 핵심 교육시설을 단계적으로 확충·운영하며 현장 대응 중심의 교육체계를 강화해 왔다.

특히 전국 소방학교 가운데 유일하게 친환경연료 화재대응센터를 구축해 수소·전기차 등 에너지 환경 변화에 대응하는 미래형 소방교육을 선도하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

또 장비교육관리센터는 실제 출동 장비 기반 교육과 장비 관리, 현장 점검을 하나의 체계로 연계 운영함으로써 소방학교 차원의 모범적인 장비 교육 모형으로 호평을 받았다.

이와 함께 충청소방학교는 지방 소방학교 중 최초로 드론 전문교육기관으로 지정(2020년)된 이후 전문 교관 요원 양성과 소방공무원 자격 취득 과정을 체계적으로 운영함은 물론 재난 현장 실종자 수색 등 현장 활동 지원에도 큰 활약을 하고 있다.

정광복 충청소방학교장은 “이번 성과는 현장 실무 중심의 교육과 기반 구축에 전 직원이 함께 노력해 온 결과”라면서 “앞으로도 대한민국을 대표하는 소방교육기관으로서 정예 소방 인재 양성에 매진할 것”이라고 말했다.