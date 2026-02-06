육상발전 사업 역대 최대 단일 계약 “향후 육상발전 플랜트 등 고부가 AM 사업 더 확대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대의 선박 엔지니어링 계열사 HD현대마린솔루션이 에콰도르 화력발전소와 5600만달러 규모의 발전 엔진 및 보조설비 정비 자재 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. HD현대마린솔루션의 육상발전 사업 단일 계약 기준 역대 최대 규모다.

HD현대마린솔루션은 내년 초까지 에콰도르 전력공사가 운영 중인 총 400메가와트(MW) 8개 화력발전소에 엔진 및 보조설비 정비자재 패키지를 공급한다.

에콰도르는 최근 20시간에 이르는 정전이 발생하는 등 에너지난이 계속되며 수력발전 위주였던 에너지 발전 다변화를 추진하고 있다.

이에 HD현대마린솔루션은 화력발전에 필요한 정비자재를 신속히 납품하고 추가적인 기술 지원에 나서, 화력발전 설비의 가동 안정화를 이끈다는 방침이다.

HD현대마린솔루션 관계자는 “이번 공급계약을 시작으로 에콰도르와의 전략적 파트너십을 강화해 나갈 계획”이라며 “향후 육상발전 플랜트 등 고부가가치 애프터마켓(AM) 사업을 더욱 확대해 수익성을 제고할 방침”이라고 밝혔다.