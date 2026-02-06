빅테크 자본지출 부담 우려 SW 기업·사모펀드 하락세 지속 VIX 20 돌파

[헤럴드경제=문이림 기자] 5일(현지시간) 뉴욕증시가 일제히 하락했다. 인공지능(AI) 회의론과 고용 시장 냉각 신호에 투자 심리가 급격히 위축된 영향이다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 592.58포인트(-1.20%) 떨어진 4만8908.72에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 84.32포인트(-1.23%) 내린 6798.40, 나스닥 종합지수는 363.99포인트(-1.59%) 하락한 2만2540.59에 마감했다.

구글 모회사 알파벳 주가는 0.6% 하락했다. 올해 AI 관련 자본지출이 지난해의 두 배에 가까워질 수 있다는 전망을 내놓으면서다. 빅테크의 AI 인프라 투자 비용이 크게 늘어날 수 있다는 우려가 확산되면서 마이크로소프트(MS)와 아마존 주가도 각각 4.95%, 4.42% 급락했다.

시장에선 구글, MS, 아마존 등 하이퍼스케일러 기업들의 천문학적인 AI 자본지출이 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 커지고 있다.

소프트웨어(SW) 업체들의 주가 하락세도 지속됐다. AI 기술이 기존 SW 산업을 흔들 수 있다는 우려가 커지면서다. 서비스나우는 7.60% 급락했고, 팔란티어(-6.83%), 오라클(-6.95%), 세일즈포스(-4.75%) 등도 하락했다. 팩트셋 리서치(-7.21%) 등 재무·데이터 분석업체들의 낙폭도 컸다.

SW 산업에 투자해온 사모펀드 업계 역시 동반 약세를 면치 못했다. 아레스 매니지먼트(-11.19%), KKR(-5.35%), 아폴로 글로벌 매니지먼트(-5.06%), 블랙스톤(-5.73%) 등 주요 사모펀드 상장사들은 지난 3일에 이어 급락세를 이어갔다. 이 밖에 기술주와 직접적인 연관이 없는 업종들도 전반적으로 약세를 보였다.

제약사 일라이릴리는 비만치료제 알약 복제약이 미국 시장에 출시된다는 소식에 7.79% 급락했다. 화장품 업체 에스티로더는 관세 영향으로 실적이 시장 기대에 못 미치며 주가가 19.19% 폭락했다.

노동시장 둔화에 대한 우려도 다시 고개를 들었다. 고용정보업체 챌린저 그레이 앤드 크리스마스에 따르면 미국 고용주들이 지난달에 발표한 일자리 감축 규모는 10만8435건에 달했다. 금융위기 직후인 2009년 이후 1월 기준 최대치를 기록했다.

미 노동부의 구인·구직 보고서(JOLTS)에서는 지난해 12월 구인 건수가 650만건으로 집계돼 팬데믹 초기였던 2020년 9월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 여기에 지난주(1월 25~31일) 신규 실업수당 청구 건수도 전주 대비 2만2000건 증가한 23만1000건을 기록하며 노동시장 불안 심리를 키웠다.

시장의 공포 심리를 반영하는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 심리적 저항선 20을 넘어섰다. VIX는 전장 대비 16.79% 폭등한 21.77로 치솟았다.