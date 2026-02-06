[헤럴드경제=최원혁 기자] 자전거를 타고 고물을 수집하던 70대 노인을 치어 숨지게하고 달아난 40대가 경찰에 붙잡혔다.

5일 경남 창원서부경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 26일 오전 6시27분께 출근길 승용차를 몰다 창원시 의창구 한 도로에서 고물을 실은 자전거를 타고 있던 70대 B씨를 치고 도주한 혐의를 받는다.

B씨는 인근을 지나던 다른 차량 운전자가 발견해 병원으로 이송됐으나 뇌출혈 등으로 결국 숨졌다.

경찰은 사고 후 전조등이 깨진 A씨 승용차를 CCTV 등으로 추적해 사고 당일 오후 1시30분께 의창구 한 카센터에서 차량을 수리하던 A씨를 검거했다.

그는 경찰에 “뭔가 부딪혔는데 돌인 줄 알았다”고 진술했다. 경찰은 A씨가 음주 또는 무면허 혐의는 없는 것으로 확인했다.

한편 경찰 관계자는 “도주치사 혐의를 적용하지 못하면 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 송치할 예정”이라고 했다.