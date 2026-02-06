[헤럴드경제=정목희 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존은 작년 4분기 매출이 2133억9000만 달러로 집계됐다고 5일(현지시간) 공시했다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치 2113억3000만 달러를 웃도는 것이다.

주당순이익(EPS)은 1.95달러를 기록해 전망치인 1.97달러보다 소폭 낮았다.