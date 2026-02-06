[헤럴드경제=최원혁 기자] 김희수 전남 진도군수가 생방송에서 외국인 여성을 수입 대상으로 표현해 논란이 된 것에 대해 사과했다.

5일 김 군수는 사과문에서 “인구소멸 문제 해결을 위한 제도적 대응 필요성을 강조하는 과정에서 부적절한 표현을 사용했다”며 “오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다”고 밝혔다.

논란이 된 발언은 전날 전남 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 나왔다.

김 군수는 인구소멸 대응 관련 질의 과정에서 “광주·전남이 통합을 할 때 인구소멸을 막기 위한 대책을 법제화해야 한다”며 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 내려야 한다. 사람이 없는데 산업만 살려서는 제대로 될 수 없다”는 취지의 발언을 했다.

해당 발언은 외국인을 수입 대상으로 표현하고 특정 국가를 거론한 점에서 다문화·인권·성인지 감수성이 부족하다는 비판이 나왔다.

김 군수는 “노동력 부족이 심각한 농어촌 현실 속에서 외국인 노동력 유입과 결혼이주 정책을 제도적으로 논의하고자 했으나 단어를 잘못 선택하는 실수를 했다”며 “결혼이주여성과 이주민을 존엄한 사회 구성원으로 존중하고 안정적 정착을 지원하자는 취지였다”고 해명했다.

그러면서 “앞으로 인구소멸, 다문화, 이주 정책과 관련한 논의에서 더 신중하고 정확한 언어를 사용하겠다”며 “내부 점검과 소통을 강화해 유사한 사례가 재발하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.