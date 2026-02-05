양국 간 국방교류협력 저변 확대 中 KADIZ·서해 활동, 우리 입장 설명

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 5일 중국 국방부 청사에서 제21차 한중 국방정책실무회의를 실시했다고 밝혔다.

한중 국방정책실무회의는 1995년에 처음 진행됐으며 제20차 회의는 2022년 6월에 화상회의 방식으로 개최됐다.

양측 수석대표로 우리 측은 이광석 국제정책관이, 중국 측은 궈홍타오 국제군사합작판공실 부주임이 참석했다.

양측은 그간 한중 국방교류협력 복원 노력을 평가하고, 앞으로도 긴밀한 협의를 통해 그간 단절됐던 전략적 대화 채널을 복원하기로 했다. 또 양국 간 국방교류협력의 저변을 확대하기로 했다.

아울러 서해상에서 한중 간 공동 수색구조훈련(SAREX)을 재개하는 방안에 대해서도 논의했다.

이 정책관은 한반도 평화·안정을 위한 중국의 건설적 역할을 요청하고 한국방공식별구역(KADIZ) 및 서해상에서의 중국 측 활동에 대한 우리의 입장을 설명했다.

국방부는 “이번 국방정책실무회의를 통해 양국 간 수평적·호혜적 원칙에 기반한 국방교류협력을 복원하고, 양국 군 간 신뢰를 구축하는 초석이 마련될 것”이라고 기대했다.