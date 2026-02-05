흑두루미 서식지 이용패턴 연구

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 순천만에서 월동 중인 흑두루미 9마리에 위치추적기가 부착됐다.

순천시에 따르면 흑두루미 다리에 부착된 위치추적기는 무게 10g으로 이동통신망 기지국을 통해 신호를 수신하는 방식이며 흑두루미 식별을 위해 유색 가락지도 함께 부착했으며, 방사된 개체의 위치 신호는 현재 정상적으로 수신되고 있다.

시는 이번 연구를 통해 확보되는 이동 경로와 월동지 내 행동 패턴 데이터를 바탕으로 서식지 분산과 국제협력을 위한 과학적 근거를 마련하고 체계적인 관리 방안과 보전대책을 수립할 계획이다.

천연기념물 제228호 흑두루미는 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 취약(VU)으로 분류된 국제적 보호종으로, 전 세계 흑두루미 개체수의 절반인 8600여 마리가 순천만에서 월동하고 있다.

시는 국가유산청의 지원을 받아 지난 2023년 2월 국내 최초로 흑두루미 5마리에 위치추적기를 부착해 이동 경로를 추적한 데 이어 올해 연구 대상을 9마리로 확대했다.

시 관계자는 “이번 연구로 확보되는 자료를 바탕으로 국가 및 지역 간 협력을 강화해 흑두루미 서식지 보전 체계를 한층 견고히 해 나가겠다”고 말했다.