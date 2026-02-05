멕시코 한 TV방송서 BTS·팬덤 폄하 해석 발언 “팬들 절반은 초교 중퇴” 근거 없는 막말까지

[헤럴드경제=이원율 기자]멕시코의 한 TV방송 중 출연자가 보이그룹 방탄소년단(BTS)과 BTS 팬덤을 폄하하는 것으로 해석될 수 있는 발언을 해 논란이다.

4일(현지시간) 멕시코 물티메디오스 ‘채널 6’(카날 6)의 유튜브와 인스타그램 계정을 보면, 지난달 말 방송된 ‘치스모레오’(Chismorreo·가십·험담이라는 뜻의 스페인어)라는 연예 전문 프로그램에서 패널들이 BTS 월드투어 멕시코시티 공연을 둘러싼 티켓 예매 불공정성에 대한 대중 반응을 대화 주제 중 하나로 삼았다.

방송 중 소개된 동영상에서는 좌석 배치도 미공개, 불분명한 수수료 구조, 티켓 재판매 사전 모의 정황 등을 둘러싼 문제와 이에 대한 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 대응 조처 발표 등을 리포트 형식으로 다뤘다.

이를 본 패널들은 인기 콘서트에서의 티켓 가격 상승은 당연하다는 취지의 의견을 보였다.

이 과정 중 출연자 중 한 명인 방송인 루이사 페르난다는 “예컨대 2월에 열리는 샤키라(콜롬비아 출신 인기 가수) 콘서트도 역시 매진”이라며 “비싼 푯값으로 착취를 당한다고 느끼면서도 사람들의 판단력이 이 정도”라고 했다.

또 다른 출연자인 파비안 라바예는 “만약 내게 17살 딸이 있다면 숙제나 하게 할 것”이라며 “어떤 무명 가수의 콘서트 때문에 울고불고할 때가 아니다”라고 주장했다.

그의 발언 중 TV 화면에서는 BTS의 사진과 동영상이 나왔다.

사회자는 “많은 아이가 BTS를 직접 보고 싶어하는 게 꿈”이라며 급히 상황을 정리하려고 했지만, 페르난다는 되레 “장담하는데, 팬들 절반은 초등학교도 제대로 마치지 못했으면서 콘서트를 보러 가려고 할 것”이라며 근거 없는 주장을 펼쳤다.

이 프로그램은 평일 매일 오후 시간대에 편성돼 있다. 제목(가십·험담)처럼 연예계 소식을 다소 자극적인 방식으로 다루는 것으로 파악된다. 다른 주제를 다룬 영상을 봐도 출연진들은 상당 시간 여과없는 행동을 보인다.

하지만 이같은 프로그램의 특성을 고려해도 BTS와 팬들에 대해 함부로 말하는 출연진의 태도에 대해 현지에서도 ‘도를 넘었다’는 반응이 주를 이루는 것으로 파악되고 있다.

멕시코 ‘아미’(BTS 팬덤 이름) 주요 사회관계망서비스(SNS)와 해당 방송 동영상 클립에서는 학력에 대한 편견을 노골적으로 내보이고, 아티스트에 대한 ‘팬심’을 조롱하는 것을 성토하는 글이 달리고 있다.

“글로벌 가수를 향한 시샘의 본보기”, “BTS가 어떻게 무명가수일 수 있느냐”, “여성에게 욕설을 퍼붓는 가수의 노래나 남자에게 좌절해 우는 여자를 다룬 노래보다 내 딸이 BTS를 듣는 게 1000배는 낫다”는 식이다.

‘의사’, ‘공학자’ 등 BTS 팬들의 학력과 직업을 인증하는 글도 이어지고 있다.

BTS는 월드투어 스케줄 중 하나로 5월 7일과 9~10일 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 공연을 펼친다. 셰인바움 대통령은 BTS 멕시코 콘서트를 “역사적”이라고 표현하며 콘서트 티켓 판매 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 당국의 철저한 감독을 주문했다. BTS 멕시코 콘서트 표 판매는 37분만에 마무리됐다.

이에 셰인바움 대통령은 BTS의 멕시코 콘서트 추가 배정 타진을 요청하는 내용의 서한을 이재명 대통령에게 보내기도 했다. 이 대통령은 “BTS에 대한 관심에 깊이 감사드린다”며 “제작사 측에도 의견을 전달했다는 취지의 답신을 받았다”고 했다.

한편 GNP 세구로스 스타디움은 5만~6만명의 관객을 수용할 수 있는 공간이다.

핑크 플로이드, 폴 매카트니, 테일러 스위프트, 메탈리카 등이 팬들과 만났다. 블랙핑크, 트와이스 등도 이곳에서 공연을 한 바 있다.