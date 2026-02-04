전담 조직·인력 운영, 지역 서비스 개발·품질관리 등 정책 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단, 국민연금공단, 중앙 및 시도 사회서비스원 등 20개 기관이 ‘통합돌봄 전문기관’으로 지정돼 오는 3월 전국에서 시행되는 통합돌봄 제도의 안착을 위해 힘을 모은다.

이스란 보건복지부 제1차관은 4일 서울 중구 더 플라자 호텔 서울 루비홀에서 ‘의료·요양 통합돌봄 사업’을 지원하는 20개 통합돌봄 전문기관에 지정서를 수여했다고 밝혔다.

통합돌봄은 이재명 정부의 핵심 국정과제로, 돌봄이 필요한 노인, 장애인 등이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 의료·돌봄·요양 서비스를 통합적으로 연계 지원하는 사업이다.

현재 229개 전체 지자체가 시범사업에 참여하고 있고, 3월 27일부터 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’(돌봄통합지원법)이 전면 시행됨에 따라 본사업을 개시할 예정이다.

복지부는 지역사회에서 통합돌봄 체계를 안정적으로 정착시키고, 지자체의 통합돌봄 사업을 전문적으로 지원하기 위해 관련 분야 전문성과 업무 수행 역량을 보유한 기관을 ‘통합돌봄 전문기관’으로 지정했다.

통합돌봄 전문기관으로 지정된 곳은 국민건강보험공단, 국민연금공단, 한국장애인개발원, 중앙 사회서비스원, 서울·경북을 제외한 15개 시도 사회서비스원, 한국보건복지인재원(전문인력 양성기관)이다.

전문기관은 통합돌봄 업무를 전담할 조직과 인력을 운영하고, ▷정책설계 및 성과평가 지원 ▷지원 대상자 조사·판정 및 서비스 지원계획 수립 지원 ▷지역 서비스 개발 및 품질관리 ▷전문인력 양성 및 종사자 교육 등 지방정부가 필요한 각종 정책 지원을 제공할 계획이다.

복지부는 이번 전문기관 지정을 통해 지자체의 통합돌봄 사업 추진 부담을 완화하고, 지역 간 사업역량 격차를 줄이는 한편, 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 서비스의 질을 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이스란 복지부 제1차관은 “전문기관은 통합돌봄 사업의 핵심적인 정책 동반자”라며 “통합돌봄 전면 시행이 두 달 남짓 남은 상황에서 지방정부와 전문기관들이 적극 협력해 지역사회에서 사업이 조기 정착될 수 있도록 빈틈없는 준비를 부탁한다”라고 당부했다.